S’KAISERWINKLER SCHMUGGLERFEST

Der Dorfplatz in Kössen wird in diesem Jahr erstmals Schauplatz des brandneuen Schmugglerfestes sein, das den traditionellen Almabtrieb ablöst. Am 23. September 2023 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet das Fest statt und wird bei jeder Witterung zum unterhaltsamen Erlebnis für die ganze Familie.

Grenzüberschreitende Gaumenfreuden

Der Name ist Programm: Das Schmugglerfest in Kössen dreht sich ganz und gar um das Thema „Schmuggeln“. Die Gäste können regionale Schmankerl genießen, die von heimischen Vereinen liebevoll zubereitet werden. Besonders beliebt sind die köstlichen Käsespezialitäten, die im Kaiserwinkl reichlich vorhanden sind und an diesem Tag ebenfalls nicht fehlen dürfen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Festes liegt auf der Geschichte des Schmuggelns von Alkohol über die bayerisch-tirolerische Grenze. Heimische Schnapsbrennereien sind in das Fest integriert und bieten ihre traditionellen Destillate an.

Nostalgie und Tradition

Ein besonderes Highlight des Schmugglerfestes wird der festliche Umzug sein, der um 13:00 Uhr beginnt. Hierbei werden Nostalgie und Geschichte lebendig, wenn Pferdegespanne und traditionelle Elemente den Zug schmücken. Ein Anblick, der die Besucher in vergangene Zeiten entführt und für unvergessliche Eindrücke sorgt.

Verschiedene Musikgruppen werden das Festgelände mit fröhlichen Klängen füllen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Den krönenden Abschluss bildet der Auftritt der Band „CubaBoarisch 2.0“ um 16:30 Uhr, die mit ihrer mitreißenden Musik zum Tanzen einlädt.

Auch die jüngsten Besucher werden beim Schmugglerfest nicht zu kurz kommen. Ein spezielles Kinderprogramm verspricht Spiel und Spaß für die Kleinen und sorgt dafür, dass auch sie diesen Tag in vollen Zügen genießen können.

Der Eintritt ist frei und es gibt einen kostenlosen Shuttle Bus im Kaiserwinkl.

Bild © TVB Kaiserwinkl

Quelle primo PR