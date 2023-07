Neun Last-Minute-Hoteltipps für Spontane

Die Sommerferien stehen vor der Tür und noch kein Urlaub in Sicht? Keine Sorge! Die folgenden neun Hoteltipps in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien helfen Kurzentschlossenen, die schönsten Wochen des Jahres auch noch auf den letzten Drücker unvergesslich zu gestalten. Die vielfältigen Möglichkeiten reichen von Wohlfühl- oder Aktivangeboten für Familien im Bayerischen Wald, in Vorarlberg sowie Südtirol bis hin zu entspannenden Rückzugsorten für Erholungssuchende in Oberösterreich, Bayern, im Allgäu und im Tannheimer Tal. www.ahm-agentur.de

Glückliche Kinder – glückliche Eltern

Familienspaß im 4-Sterne-Basecamp. Die Region zwischen Bregenzerwald und Arlberg ist ein Geheimtipp für Naturliebhaber. Umringt von Gipfeln am Ortsrand von Schröcken liegt das Berghaus Schröcken. In dem lässigen Treffpunkt mit dem Komfort eines 4-Sterne-Hotels und der Atmosphäre einer gemütlichen Berghütte verfügt jedes Studio, Apartment oder Chalet (bis zu 18 Personen) über eine voll ausgestattete Küche. Wer sich selbst versorgen möchte, kann so Nebenkosten reduzieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Stets im Preis enthalten sind das Wander-, Kinder- und Jugendprogramm, der Zutritt zu Outdoor-Pool, Sauna und Dampfbad sowie die BregenzerwaldCard (ab 3 Nächte) mit freier Nutzung von Bus, Bergbahnen und Freibädern. Beim Sommerferienspecial Berghaus Familienhit (gültig bis 10. Sept. 2023) kosten 7 Nächte im Apartment Gipfeltreff inkl. Wanderprogramm, Kinderwerkstatt und Jugend-Club 1.500 € (2 Erw. + 2 Kinder bis 17 J.). www.berghaus-schroecken.at

Ein Herz für Familien. Das 4-Sterne-Superior-Hotel Bodenmaiser Hof im Bayerischen Wald hält trotz absoluter Hauptsaison ein Spar-Angebot für Eltern mit Kindern ebenso wie für Paare bereit. So kosten im Rahmen des Arrangements FamilienZeit 5 Übernachtungen ab 635 €/Pers., während die Preise für kleine Gäste auch während der Sommerferien bereits bei 20 €/Tag beginnen (gültig bis 23. Sept. 2023). Vor Ort dürfen sie sich unter anderem über ihren eigenen Outdoor-Bereich mit Räuberhütte, Trampolin, Slackline und Schaukeln freuen. Das wöchentlich wechselnde Kinderprogramm mit liebevoller Betreuung während der bayerischen Ferienzeiten gibt’s gratis dazu. Doch damit nicht genug: Das Angebot enthält neben der Verwöhnpension auch freien Zugang zum 3.500-Quadratmeter-HeimatSPA samt Sauna- und Wasserwelten. Mit der Harmony-Massage ist zudem ein Wellnesszuckerl für die Erwachsenen inklusive, ebenso wie das Fit- und Vitalprogramm mit den hoteleigenen SportGuides. www.bodenmaiser-hof.de

Spontaner Wohlfühlurlaub für Groß und Klein. Ruhe, Genuss und sportliches Vergnügen im Südtiroler Hochpustertal finden besonders Kurzentschlossene mit Kindern im Naturhotel Leitlhof. Von 29. Juli bis 5. Aug. erleben Familien eine Woche Wohlfühlurlaub – Kinder unter 8 Jahren schlafen dabei kostenlos im gebuchten Zimmer ihrer Eltern. Inbegriffen sind die Verwöhn-Halbpension und der Zugang zum Spa-Bereich des Hotels. Dort erholen sich Wellnessfans auf 2.000 Quadratmetern mit alpinen Beauty-Anwendungen, planschen im In- und Outdoorpool oder schwitzen in den Saunen. Aktive Familien erkunden den markanten Gebirgszug 3 Zinnen beim Wandern oder Biken. Abends genießen Leitlhof-Gäste vorwiegend saisonale, regionale Kulinarik. Denn Gemüse, Kräuter und Fleisch kommen im Leitlhof von den hauseigenen Feldern sowie der zugehörigen Angus-Rinderzucht. 1 Woche für die ganze Familie (7 Nächte/2 Pers. – Kinder unter 8 Jahren kostenlos) kostet 2.786 €. www.leitlhof.com

Familienabenteuer in den Dolomiten. Zum Sommerabschluss noch einmal ein paar Tage mit der ganzen Familie aktiv entspannen – das klappt im Maria Adventure Family Hotel in Obereggen besonders gut. Denn das 4-Sterne-Haus liegt auf 1.600 Metern Höhe mitten im UNESCO-Welterbe der Dolomiten und lädt damit zu Touren in die alpine Gipfelwelt ein. Während der Family Bike Days Dolomites liegt der Fokus ganz auf alpinem Pedalsport für Groß und Klein. Vor dem Start sorgt das Fahrtechniktraining für die Kids für mehr Sicherheit im Sattel. Bei einer geführten Familienbiketour mit eigenen oder im Hotel geliehenen Rädern geht es dann in Begleitung des hauseigenen Guides in die Südtiroler Bergwelt. Mithilfe deren Tipps unternehmen Familien auch eigene Ausflüge. Wenn die Eltern mal alleine losziehen, gibt’s für Kids jede Menge Spaß bei Abenteuern in der Ganztagesbetreuung des Hotels. Das Angebot kostet ab 315 €/Pers. für 3 Ü (7. bis 10. Sept.). Inklusive ist auch die ¾-Pension. www.hotel-maria.it



Abschalten, entspannen, wohlfühlen

Allgäuer Sommerluft schnuppern. Laue Sommerabende am Berg, frischer Heuduft und ein kühler Naturbadesee: Wer sich spontan noch eine Auszeit gönnen möchte, verbringt bei Haubers Naturresort in Oberstaufen ein paar erholsame Tage. Mit dem Last-Minute-Angebot Sommerfrische des 4-Sterne-Superior-Hotels warten im August einige Highlights. Sonntags genießen Gäste bei schönem Wetter das Bergfrühstück am Schwalbennest oberhalb des Hauses. Beim Abend-Event „Kulinarik am Berg“ gibt’s dort ein buntes 4-Gänge-Menü samt musikalischer Begleitung. Auf weitere Veranstaltungen freuen sich Urlauber mit „Kultur am Berg“ am 1., 8. und 15. sowie dem Seefest am 29. August in romantischer Atmosphäre. Zudem bietet das Naturhotel ab sofort eine wöchentliche Sonnenuntergangswanderung zum Schwalbennest an, wo Gäste den Abend mit einem Glas Bergbowle samt Aussicht auf die Allgäuer Gipfelwelt ausklingen lassen. 3 Nächte im DZ/HP kosten ab 711 €/Pers. www.haubers.de

Kraftplatzurlaub mit Yoga. Der Sommerurlaub ist für viele zweifelsohne das Highlight des Jahres. Die langen sonnigen Tage, die warmen Nächte und die entspannte Atmosphäre wecken Reiselust. Doch ist für manch einen die Sehnsucht zum Auftanken fernab von Trubel und Massentourismus ungleich größer. Der österreichische Spezialanbieter für Yoga- und Meditationsreisen, Indigourlaub, bietet für all diejenigen, die kurzentschlossen dem Alltag entfliehen möchten, in den 3 Eigenhäusern wahlweise im schönen Oberbayern, oberösterreichischen Mühlviertel und sogar auf Mallorca die passende Auszeit. Die vielseitigen Programme helfen den Teilnehmern dabei, zur Ruhe zu kommen, eine seelische Pause einzulegen und wieder zur inneren Mitte zu finden.www.indigourlaub.com

Alpine Erfrischung in der Wellnessoase. Das 4-Sterne-Superior-Hotel Lürzerhof im österreichischen Untertauern ist im Sommer dank 2 Naturbadeseen, einem 18 Meter langen Infinity-Panorama-Pool, Four-Seasons-Außenpool, Whirlpool „Alpin Bubble“ und Kleinkinderbecken ein erfrischendes Wasserparadies – und bietet seinen Gästen auch in der Hauptsaison ein besonderes Angebot: Vom 25. Juli bis 3. Sept. 2023 erhalten Urlauber im Rahmen des Alpin Summer Special zu ihrem Aufenthalt im Alpin Life Resort einen Wellnessgutschein im Wert von 30 € dazu. Zur Wahl stehen zahlreiche Wellness-, Beauty und Gesundheits-Treatments mit regionalen Wirkstoffen aus der Natur – von Zirbe bis Marille. Fürs leibliche Wohl sorgen die Gourmetpension Plus und das wöchentliche Frühstück auf der hoteleigenen Gnadenalm. Die Pauschale mit 5 Nächten, Wellnessgutschein und Verpflegung vom Frühstücksbüffet bis zum 6-Gänge-Dinner kostet ab 918 €/Pers. www.luerzerhof.at

Genussfeiern und Beachlife auf Bayerisch. Rund um Deutschlands fünftgrößtes Binnengewässer locken zur Abkühlung zahlreiche beschauliche Badeplätze mit bayerisch-gemütlicher Einkehr. Urlauber erkunden am Westufer des Starnberger Sees etwa das Strandbad Feldafing, das Naturbad Hubl in Bernried oder das Würmseestüberl Seeshaupt im Rahmen einer (E-)Bike-Tour. Ambitionierte schaffen alle Stopps an einem Tag. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, unternimmt die Wanderung vom Starnberger Schlossgarten zur mystischen Maisinger Schlucht (12 km, ca. 3 Std. Gehzeit) oder eine Überfahrt per Zille auf die Roseninsel. Die passende Unterkunft und Leih-Bikes für Ausflüge in die Region bietet das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg (4*S) mit einem „3 für 2“-Arrangement für Spontanbucher. 3 Nächte im Superior DZ kosten ab 529 €/2 Pers. inkl. Frühstück, Minibar und Kapsel-Kaffeemaschine, die täglich neu befüllt werden. www.vier-jahreszeiten-starnberg.de

Bergsommer im Tannheimer Tal. Als luxuriöses Hideaway liegt das Hotel Jungbrunn in einem der wohl schönsten Hochtäler Europas. Im mehrfach ausgezeichneten 7.900-Quadratmeter-Spa des selbst ernannten Gutzeitorts entspannen Gäste in Saunen, Pools oder beleben ihren Geist beim Sprung in den eiskalten Naturbadeteich. Genießer haben die Wahl zwischen gleich drei verschiedenen Restaurants: So gibt es im Jungbrunn Kulinarium abends ein 6-Gang-Wahlmenü mit internationalen Akzenten. Der Jungbrunn Grill verwöhnt mit kross gebratenen Spezialitäten vom offenen Holzkohlegrill. Und wem der Sinn nach einem gemütlichen Abend steht, der schlemmt sich im Jungbrunn Wirtshaus durch typische Tiroler Küche. Im Rahmen des Angebots Jungbrunn Landhaus Bergsommer (buchbar bis 26. Aug. 2023 im Zeitraum Mo. bis Do.) kosten 3 Nächte in einer Landhaussuite inkl. Verwöhnpension, Zugang zum Wellnessbereich und weiteren Extras ab 2.049 €/2 Pers. www.jungbrunn.at

Bild © Berghaus Schröcken

Quelle AHM Kommunikation