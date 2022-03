Sleepiz nimmt 6,2 Mio. Franken in Series-A-Finanzierungsrunde auf

Das Medtech-Startup Sleepiz hat ein Second Closing der Series-A- Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen konnte weitere 1,8 Mio. Franken aufnehmen, wodurch sich eine Gesamtinvestitionssumme von 6,2 Mio. Franken ergibt. Das frische Kapital soll primär genutzt werden, um den Schlafapnoe-Monitor in ausländischen Märkten zu lancieren.

Das in Zürich ansässige Medtech-Startup Sleepiz hat im Rahmen eines Second Closing weitere 1,8 Mio. Franken aufnehmen können. Damit ergibt sich für die Series A ein Gesamtvolumen von 6,2 Mio. Franken. Zu den Hauptinvestoren des ersten Closings gehörten Verve Ventures, die ZKB, eine US- Krankenversicherung sowie die vier Juroren der «Höhle der Löwen Schweiz». «Wir werden das neu beschaffte Kapital nutzen, um unseren Monitor zur Diagnose von Schlafstörungen, weiter auszurollen», sagt Max Sieghold, Mitgründer von Sleepiz. «Für die kommenden Wochen ist der Launch in Deutschland geplant. Weitere Länder folgen.»

Revolutionäre Art der Schlafüberwachung

Table lamp in a bedroom

Das ETH-Spinoff Sleepiz hat den ersten, in Europa als Medizinprodukt zugelassenen, kontaktlosen Monitor zur Messung von Atemfrequenz und Diagnose von Schlafstörungen wie Schlafapnoe entwickelt. Personen, die unter schlechtem Schlaf leiden, müssen diesen einzig online anfordern oder durch ihren Arzt verschreiben lassen und während dreier Nächte neben das Bett stellen. Das Gerät überwacht in der Folge die nächtliche Atmung mit einer Genauigkeit von 99 Prozent – ganz ohne Verkabelung. Die generierten Daten werden simultan an eine Cloud-Plattform übermittelt und in Form von Berichten und Trendanalysen ausgewertet, so dass sie mit einem Experten besprochen werden können. Sleepiz ist eine äusserst kostengünstige und bequeme Alternative zum Schlaflabor und verfügt entsprechend über das Potenzial, den Markt zu revolutionieren.

