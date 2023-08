Hotel Espléndido****ˢ: Schmuddelwetter nein dank

Die Sonne, der Strand, das Meer – und das wunderschöne Mallorca: Genießer halten den Sommer noch lange fest. Denn bis November hält das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller geöffnet. Das besondere Boutique-Hotel ist rundum erneuert, liegt in einer traumhaften Bucht direkt am Meer und bietet alles, was zu einer exklusiven Herbst-Auszeit unter der Sonne gehört. Die fabelhafte Aussicht, das besondere Design mit seinem skandinavischen Touch, das geschmackvolle Farbenspiel und das handverlesen ausgesuchte Interieur fügen sich zu einem besonderen Wohlfühlambiente zusammen.

Urlaubstage im Espléndido stecken voll unbeschwerter Genussmomente: Im mediterranen Garten dem Rauschen des Meeres lauschen, Sonnenbaden am Pool, barfuß am Strand während andernorts schon die Regenstiefel Dresscode sind, ein leichter Snack und ein erfrischendes Getränk aus dem Chiringuito zu Mittag oder ein kühles Glas Rosé am Nachmittag. Köstlichkeiten aus der Mittelmeerküche und internationale Spezialitäten kommen aus der Küche. Täglich stehen die SPA-Experten zur Verfügung, um die Gäste zu verwöhnen. Das milde Herbstklima lässt es zu, sich wohltuende Massagen, Maniküre und Pediküre unter freiem Himmel mit Meerblick zu gönnen.

Sóller ist eines der entzückendsten Städtchen der Baleareninsel, nur eine halbe Stunde von Palma entfernt. Die Region ist wie gemacht, zum Wandern und Radfahren, zum Canyoning und Tauchen oder für eine spritzige Ausfahrt mit der Vespa. Das Hotel Espléndido erwartet Genießer, die das Besondere suchen und noch lange Sommer-Vibes spüren wollen.

