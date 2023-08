Hotel Panorama Royal****ˢ: Herbsttage, die zum Strahlen bringen

Wenn es herbstelt in Tirol, dann zieht es die Genießer hinauf nach Bad Häring, in das Hotel Panorama Royal****s. „Über den Wolken“, mit traumhafter Sicht in die Berge und viel bunter Herbstnatur rundherum, dreht sich in dem exklusiven Wellnesshotel alles ums Krafttanken. Raus in die Herbstsonne: Zum Wandern und Spazieren, zum Laufen und Nordic Walking, zum Radeln und Mountainbiken oder für eine Runde Golf. Das Panorama Royal liegt wunderbar auf einem Sonnenplateau, das dazu einlädt, sich zu bewegen und die goldene Jahreszeit auszukosten. Energie, Kraft und Balance finden, dafür ist das Panorama Royal gemacht.

Die neue, noch beeindruckendere Wellnesswelt ist eröffnet: eine In- und Outdoor Poollandschaft, die ihresgleichen sucht, eine grandiose Saunawelt und exklusive Ruhebereiche „for adults only“ und Familien, die Quality Time suchen. Die prachtvolle Lage, der herrliche Panoramapark mit ausgewiesenen Energieplätzen, das Spirit & Healingcenter und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm lassen im Herbst die Lebensfreude sprudeln. 7.500 m2 High-End-Relaxing liegt den Gästen zu Füßen. Vom neuen Gourmet-Restaurant „Freund-Schafft“ bis hin zu exklusiven Zimmern und Suiten gilt das Hotel Panorama Royal als ein Refugium des gehobenen Genusses.

Herbst Relax (bis 31.10.23)

Leistungen: 5 Nächte mit Genusspension, Klassische Ganzkörpermassage 50 Min., Candle Light Dinner – Preis p. P.: ab 998 Euro

Golf in den Bergen (bis 15.10.23)

Leistungen: 2 Nächte mit Genusspension, 30 % Ermäßigung auf das Greenfee im Golfclub Ellmau Wilder Kaiser, kostenloser Shuttle zum Golfclub, 1 besonderer Abend mit Candle Light Dinner inklusive (Mittwoch und Sonntag nicht buchbar) – Preis p. P.: ab 378 Euro

Herbst Aktiv (bis 31.10.23)

Leistungen: 4 Nächte mit Genusspension, 2 Tage kostenfreie E-Bike-Benutzung – Preis p. P.: ab 750 Euro

Bild Dabernig / Hotel Panorama Royal****ˢ

Panorama Royal GmbH & CoKG

Quelle © mk Salzburg