Die Trauben im Mund und die Südsteirische Sonne im Herzen – Sommerurlaub in den Weinbergen

In Alleinlage mitten in den Südsteirischen Weinbergen widmet sich das Ratscher Landhaus dem großen Genießen. Von den exklusiven Wellness-Areas in- und outdoor bis hin zu dem Feinschmecker-Restaurant dreht sich alles um Entspannung und Krafttanken inmitten der Natur. Der glasklare Naturbadeteich im Weingarten und der Infinity Pool unter der Sonne sind die Plätze für sommerliche Glücksmomente. In dem modernen Weingartenrestaurant im zeitgeistigen Design verbindet sich abends die beliebte südsteirische Küche mit kulinarischen Highlights.

Der Blick in den Südsteirischen Sonnenuntergang, ein mehrgängiges Menü, das auf der Zunge zergeht, feine Getränke. Das gute Glas Wein genießt im Ratscher Landhaus größte Aufmerksamkeit. Eine erlesene Kollektion aus 600 südsteirischen und österreichischen Weinen steht den Weinliebhabern zur Wahl. Nicht zu vergessen, die internationalen Schätze, die der Sommelier sorgfältig auswählt – ein Paradies für Weinliebhaber.

Wo Winzer zu Freunden werden

Die Südsteiermark ist die Heimat der frischesten und gehaltvollsten Sauvignons Mitteleuropas, gefolgt von Welschriesling, Weißburgunder und Morillon, dem steirischen Chardonnay. Wer den Weingenuss liebt, der trifft im Ratscher Landhaus auf echte „Weinspinner“, wie sich die Gastgeberfamilie Muster selbst schmunzelnd nennt. Wein wird hier nach allen Regeln der Kunst zelebriert. „Wir lieben Wein, wir leben Wein“, erzählt Andreas Muster als waschechter Südsteirer. Zu den Winzern der Region steht er in freundschaftlicher Verbundenheit.

Daher sind auch seine Hotelgäste regelmäßig eingeladen, am gemütlichen Winzertable Platz zu nehmen, mit den Winzern der Region zu plaudern und gemeinsam ein gutes Glas zu trinken. Bei den Weinverkostungen und Weinbauernstammtischen gibt es viel zu schmecken, zu erfahren und zu entdecken. An der Weinbar stehen Raritäten, Großflaschen und andere Schätze im Mittelpunkt. Sollte Gusto aufkommen, ist man mit feinen Köstlichkeiten vom frischen Beef Tatar über schmackhaften Käse bis zu edlen Schinken zur Stelle.

Wo der Alltag Pause macht

Der Wellnessbereich im Ratscher Landhaus mit zwei Saunen, Infrarotkabine und großzügigen Ruheräumen ist eine Kraftquelle. Eine wohltuende Massage, eine sanfte Kosmetikbehandlung, auf der Saunaterrasse die frische Südsteirische Luft atmen, im ganzjährig beheizten Infinitypool open air den Weinreben entgegenschwimmen. Kulinarisch ist man im Ratscher Landhaus den ganzen Tag wunderbar versorgt. Die hausgemachten Mehlspeisen aus der eigenen Patisserie am Nachmittag, dazu ein gemütlicher Kaffee im Kaffeehaus, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Abends das Menü im Weingartenrestaurant, danach der Ausklang an der Weinbar. So müssen Urlaubstage aussehen.

Wo Familien unbeschwerte Tage verbringen

Im Ratscher Landhaus können sich Familien wohlfühlen. Für Papa gibt es den Südsteirischen Wein, für Mama die sanfte Massage im Wellnessbereich und für die Kinder den Badespaß am Pool. Am großen Naturpool mit einem eigenen seichten Kinderbereich wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschwommen und gebadet. Ganz ohne Chlor und mitten im Grünen erwartet Familien ein exklusives Badevergnügen. Dazu kommt der 14 m lange Infinitypool in den Weinbergen mit traumhafter Aussicht. Toben am Spielplatz, im Kinderspielbereich gibt es Riesenbausteine, Spiele, Malsachen und vieles mehr für die kleinen Gäste.

Ein Hit ist die 50 Meter lange Holzkugelbahn mit Blick in den Weingarten – da könnte es sein, dass auch in so manchem Erwachsenen das Kind erwacht. Die Region ist geradezu ideal, um mit Kindern Spaziergänge und kleine Wanderungen zu unternehmen. Ein kurzer Fußmarsch führt zum Bärenhof, wo die Braunbären auf einen Besuch warten. Oder wie wäre es mit einem Sommerpicknick im Grünen? Der Familienurlaub in der sonnigen Südsteiermark.

Wo die Sonne des Südens scheint

Michaela und Andreas Muster haben in perfekter Lage in den Hügeln der Südsteirischen Weinstraße einen Ort des Genusses geschaffen, der voll Lebensfreude und Gelassenheit steckt. Mit einem Glas Sauvignon Blanc auf der Terrasse sitzen, mit dem E-Bike die Landschaft erkunden, in die Weinberge wandern – auch das gehört an der Südsteirischen Weinstraße dazu. Die Sonne meint es mit dem Süden Österreichs meist besonders gut.

Wo Nachhaltigkeit gelebt wird

Das Thema Nachhaltigkeit wird im Ratscher Landhaus in allen Bereichen verfolgt – von der Energiegewinnung bis zu den Lebensmitteln. Durch die Förderung regionaler Lieferanten und die Priorisierung kurzer Transportwege schützen Michaela und Andreas Muster die Umwelt und stärken die lokale Wirtschaft. Diese enge Verbindung fördert nicht nur die Qualität und Frische der Produkte, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Jeder Einkauf und jede Entscheidung zugunsten lokaler Erzeugnisse tragen dazu bei, die Region nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Ratscher Landhaus umfasst zahlreiche Aspekte von alltäglichen Kleinigkeiten bis hin zu den großen Hebeln für eine bessere Ökobilanz im laufenden Betrieb.

Weinreise Südsteiermark (28.04.–26.10.24)

Leistungen: 3 Nächte inkl. Frühstück, die Weinstraße erkunden, Winzer besuchen, Weine verkosten und das Südsteirische Lebensgefühl spüren – Preis p. P.: ab 366 Euro

Landhaus Klassik (28.04.–01.11.24)

Leistungen: 5 Nächte Sonntag bis Freitag mit täglichem Abendmenü in 4 Gängen, einer Weinverkostung und einem 20 Euro Wellnessgutschein – Preis p. P.: ab 685 Euro

Ratscher Landhaus

Firmenanschrift Ratscher Landhaus GmbH

Ottenberg 35

8461 Ratsch an der Weinstraße Österreich

www.ratscher-landhaus.at

Bild Ratscher Landhaus

Quelle mk Salzburg