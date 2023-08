Sport Essentials 2.0 – die essenziellen Aminosäuren von foodspring.

foodspring, die deutsche Marke für leckere und gesunde Sportnahrungsmittel, stellt seine neue EAA-Produktreihe vor. Die Essential Amino Acids sind in den beiden Geschmacksrichtungen Granatapfel & Orange sowie Erdbeere & Zitrone erhältlich. In den Produkten sind alle neun essenziellen Aminosäuren enthalten, die für Kraft- und Ausdauersportarten unerlässlich sind. Darüber hinaus beinhalten die zuckerfreien und pflanzenbasierten EAA-Produkte wichtige, beigefügte Elektrolyte. Die EAAs sind für die Einnahme während des Trainings gedacht, um dem Körper währenddessen mit allen essenziellen Aminosäuren zu versorgen.

Verbessert den Trainingserfolg: Die EAAs sind der perfekte Begleiter während des Workouts. Dabei ist es egal, ob man Kraft oder Ausdauer trainierst. Die EAAs liefern dem Körper wichtige Aminosäuren, die eine normale Proteinsynthese unterstützen. Zusätzlich sorgen die Elektrolyte in den EAAs für eine normale Funktion der Muskeln und reduzieren die körperliche Ermüdung. Aber auch sonst sind die EAAs eine leckere Erfrischung.

Die foodspring Essential Amino Acids sind vollgepackt mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die das Training unterstützen:

Essential amino acids (EAAs) sind eine Gruppe aus neun Aminosäuren, die der Körper nicht selbst produzieren kann. Daher müssen diese über die Nahrung aufgenommen werden.

# BCAAs sind eine Kette bestehend aus drei Aminosäuren: Leucin, Isoleucin, und Valin. Diese erhalten die Qualität der Muskeln und sorgen für mehr Energie während des Workouts.

# Valin stimuliert das Muskelwachstum und die Regeneration. Außerdem spielt Valin eine wichtige Rolle in der Energieversorgung der Muskel.

# Leucin ist für die Proteinsynthese und die Regeneration der Muskeln unerlässlich. Außerdem hilft es dabei, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, stimuliert die Wundheilung und produziert Wachstumshormone.

# Isoleucin kommt hochkonzentriert in Muskelfasern vor und ist zudem wichtig für den Muskelstoffwechsel. Zusätzlich fördert es die Immunfunktion des Körpers, die Produktion von Hämoglobin und ist zuständig für die Energieregulierung.

# Kalium unterstützt die normale Funktion der Muskeln.

# Magnesium unterstützt die Proteinsynthese, reduziert körperliche Ermüdung, fördert den Stoffwechsel und sorgt für einen ausgeglichenen Haushalt an Elektrolyten.

# Zink fördert die Proteinsynthese.

Und so geht’s:

Einen Messlöffel (14g) mit 400ml kaltem Wasser vermengen und schon hast du ein erfrischendes Getränk, was du während deines Workouts genießen kannst. Die EAAs lassen sich perfekt mit den foodspring Energy Aminos (vor dem Training) oder den foodspring Recovery Aminos (nach dem Training) kombinieren.

Das neue foodspring EAA Pulver ist auf foodspring.de erhältlich und kostet 29,99 €.

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE