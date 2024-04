Den Reiz von Deutschlands Osten erleben

Stadtspiel Schnitzeljagd macht Stadtführungen zu einem Erlebnis

Viele von uns zieht es im Urlaub in die nahe Umgebung und Städtetrips liegen grad voll im Trend. Wie wäre es denn mit einem Kurzurlaub oder einem verlängerten Wochenende im Osten Deutschlands? Der Freistaat Sachsen zum Beispiel bietet viel zu entdecken, so dass keine Langeweile aufkommt. Ideal, um etwas über die verschiedenen Städte Sachsens zu erfahren, sind die Stadtspiele von Stadtspiel Schnitzeljagd, die es beispielsweise für Dresden, Leipzig, Bautzen, Görlitz, Moritzburg und viele andere Städte gibt.

Die Stadtspiele sind eine neue und originelle Art, die eigene Heimatstadt oder fremde Städte kennenzulernen. Mit der Stadtspiel-Box kann man die gewünschte Stadt auf eigene Faust erkunden. So können beliebig viele Personen eine spannende Entdeckungstour unternehmen, auf der sie immer wieder Aufgaben lösen müssen, um den nächsten Weg zu finden.

Beim Wort „Schnitzeljagd“ denkt fast jeder automatisch an die eigene Kindheit. Was damals und heute eine beliebte Aktivität bei Kindergeburtstagen ist und war, ist jetzt eine außergewöhnliche Stadtführung. Durch das Aufgaben entdecken Sie den Weg durch Dresden, Leipzig, Görlitz, Meißen oder eine der vielen weiteren Städte im Freistaat Sachsen, die Stadtspiel bisher im Angebot hat. Dabei erfahren Sie an jeder Station Ihrer Schnitzeljagd wissenswerte Details zum Standort.

Egal, ob Sie mit der Familie unterwegs sind, Ihren sonntäglichen Spaziergang abwechslungsreich gestalten möchten, eine originelle Idee für einen Junggesellenabschied suchen oder ein Event für Kollegen planen – mit dem Stadtspiel liegen Sie immer richtig. Sie benötigen lediglich eine Stadtspiel-Box und entscheiden auch selbst, wie viele Personen Sie mitnehmen, wann Sie starten und wie viel Zeit Sie sich an jeder Station lassen. Eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Das Stadtspiel gibt es außer für die sächsischen Städte für viele weitere wie unter anderem Berlin, München, Regensburg, Düsseldorf, Hamburg, Prag, Rom und Wien.

Das Stadtspiel-Team ist ständig dabei, weitere Schnitzeljagden ins Programm mit aufzunehmen. Die Boxen können zu Preisen ab 34,90 Euro im Internet unter www.stadtspiel-schnitzeljagd.de bestellt oder auch bei verschiedenen Partnergeschäften vor Ort erworben werden, eine Liste findet man ebenfalls auf der Stadtspiel-Website.

Über Stadtspiel:

Hinter der Firma Stadtspiel Schnitzeljagd verbirgt sich kein großer Konzern, sondern das 5-köpfige Stadtspiel Schnitzeljagd Team rund um Anja Gena. Sie kam 2009 auf die Idee, eine ganz andere Art der Stadtführung zu erfinden. So entstand das erste Stadtspiel für Dresden. Zusammen mit ihrem Team kümmert sich Anja Gena im eigenen Laden in Dresden, der auch als Büro, Lager und Produktionsstätte dient, um die Neu- und Weiterentwicklung der Stadtspiele. Inzwischen gibt es über 40 Stadtspiele in 24 Städten. Bis heute übernimmt das Stadtspiel-Team die Entwicklung aller Schnitzeljagden selbst.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie direkt bei der Stadtspiel Schnitzeljagd GmbH, Rähnitzgasse 24, 01097 Dresden, unter der Telefonnummer 0351 – 21 36 800, per E-Mail: info@stadtspiel-schnitzeljagd.de oder im Internet unter https://www.stadtspiel-schnitzeljagd.de

Quelle PR Check