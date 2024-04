Bundespresseamt startet Whatsapp-Kanal

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) startet einen eigenen Whatsapp-Kanal. Man sei ab sofort mit dem Kanal „Bundesregierung“ bei dem Messenger vertreten, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin.

Der Kanal soll demnach über aktuelle politische Entscheidungen und Vorhaben der Bundesregierung informieren. Die Nutzer hätten die Möglichkeit, Informationen schnell und direkt per Messenger-App auf ihrem Smartphone zu erhalten. Das Angebot richte sich auch an diejenigen Nutzer, die keine Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Tiktok nutzen.

Zur Begründung sagte Büchner, dass Whatsapp der in Deutschland am häufigsten genutzte Messenger-Dienst sei. „Das von der Individualkommunikation getrennte Angebot der Kanäle ist aus unserer Sicht ein guter Weg, Menschen in Deutschland direkt zu informieren im Sinne des Auftrags des Bundespresseamts.“

Die erste Nachricht sei über den Kanal auch bereits gelaufen. Es handele sich um eine Sprachnachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), so der Regierungssprecher.



Foto: Robert Habeck und Olaf Scholz mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts