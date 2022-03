Staffbase-Umsatz 2021 mehr als verdoppelt

Staffbase, ein weltweit führender Anbieter einer digitalen Plattform und App für die Mitarbeiterkommunikation, erhält 106 Millionen Euro in einer Serie-E-Finanzierungsrunde. Diese wird von General Atlantic, einem weltweit führenden Wachstumskapitalgeber, angeführt. Der bestehende Investor Insight Partners beteiligt sich ebenfalls an der Runde. Mit der jüngsten Finanzierung wird das in Chemnitz (Sachsen) gegründete Unternehmen nun mit über einer Milliarde Euro bewertet und rückt damit in den kleinen Kreis der deutschen „Unicorns“ (Einhörner) auf.

Staffbase wurde 2014 gegründet und ist seitdem führend in seiner Kategorie. Die digitale Plattform verbessert die Kommunikation mit der Belegschaft und schafft damit besseres Mitarbeiter-Engagement in mehr als 2.000 global operierenden Unternehmen, unter anderem Deutsche Post DHL, Paulaner und MAN Truck & Bus SE. Insgesamt nutzen etwa 13 Millionen Beschäftigte die Lösungen von Staffbase. Das Unternehmen wird das frische Kapital einsetzen, um sein internationales Wachstum voranzutreiben und die Produkte weiterzuentwickeln, unter anderem durch Lösungen zur vollständigen Integration mit Microsoft 365®.

Mitarbeitende schnell und zuverlässig erreichen

v.l.n.r.: Frank Wolf (Gründer und CMO von Staffbase GmbH), Dr. Martin Böhringer (Gründer und CEO ) und Dr. Lutz Gerlach (Gründer und COO ) in den Räumen der Firma in Chemnitz. Deutschland, Sachsen, Chemnitz, 13.07.2021, Foto: Robert Gommlich

Dr. Martin Böhringer, Co-Gründer und CEO von Staffbase: „Es gibt keinen Zweifel mehr, dass gute Mitarbeiterkommunikation ein zentraler Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Lange fehlten den Kommunikator*innen die richtigen Tools und diese Lücke haben wir mit der Staffbase-Plattform gefüllt. Unsere Mission ist es, Unternehmen alles Nötige an die Hand zu geben, um ihre Belegschaft zu informieren und Dialog anzubieten. Sie sollen alle Mitarbeitenden schnell und zuverlässig erreichen. Das sind echt starke Hebel, um Motivation und Engagement auf allen Ebenen zu steigern.”

Achim Berg, Operating Partner bei General Atlantic: „Das außergewöhnliche Wachstum von Staffbase zeigt, dass das Unternehmen mit seiner Mission einen Nerv der globalen Wirtschaft getroffen hat: Überall gibt es das starke Bedürfnis nach einer engeren Einbindung der Belegschaft in die Unternehmensziele. Eine neue Arbeitskultur entsteht; gleichzeitig werden die Belegschaften von Unternehmen immer internationaler – damit werden Kommunikation und Engagement wichtiger denn jemals zuvor. Wir sind stolz darauf, das Team von Staffbase – nur ein Jahr nach der letzten Finanzierungsrunde – weiterhin bei der Verwirklichung dieser Aufgabe unterstützen zu dürfen.“

Viel mehr als ein Software-Anbieter

Die neue Finanzierungsrunde folgt auf die Serie-D-Runde im März 2021 in Höhe von 122 Millionen Euro – ebenfalls unter der Leitung von General Atlantic. Staffbase hat seinen Umsatz im Jahr 2021 mehr als verdoppelt und die Mitarbeiterzahl an 14 Standorten weltweit auf mehr als 600 aus 50 Nationen gesteigert. Weitere wichtige Meilensteine waren die Übernahmen der Unternehmen Bananatag in Kanada (März 2021) und Valo in Finnland (November 2021). Im Jahr 2022 wird Staffbase mindestens 50 Mio. Euro investieren, unter anderem in den Aufbau einer Academy für interne Kommunikation und die Weiterentwicklung der VOICES als größte Vordenker-Konferenz der Branche.

„Staffbase ist längst nicht mehr nur ein Anbieter von Software. Bei uns bekommen Kommunikationsverantwortliche ein Rundum-Angebot von Beratung über Schulung bis hin zum persönlichen Austausch mit Vordenker*innen. So ermöglichen wir modernes internes Kommunikationsmanagement und entwickeln gemeinsam mit unserer Community immer wieder neue Impulse zur Professionalisierung der Branche”, so Dr. Martin Böhringer.

Quelle Staffbase GmbH