Ende 2021 jährte sich zum fünften Mal die Gründung des Mainzer Möbel-Startups Standsome – und obwohl das bereits Grund genug zum Feiern war, konnte das Unternehmen dank eines Rekordumsatzes von 1,5 Millionen Euro gleich doppelt die Korken knallen lassen.

Anlässlich der Feierlichkeiten dankt Standsome seinen Kundinnen mit einer lebenslangen Garantie.

„Nie standen wir besser da“, sagt Standsome-Geschäftsführer Leonard Beck zu der überaus erfreulichen Entwicklung seines Unternehmens. Seit der Gründung am 21. November 2016 ist das Start-up kontinuierlich gewachsen und beschäftigt mittlerweile rund 20 Mitarbeiterinnen in Mainz. Diese feierten Ende Dezember gemeinsam das Jubiläum und den Rekordumsatz am Firmensitz in der Mombacher Straße.

Die wichtigsten Meilensteine:



• 2018 konnte das Start-up mit seinem innovativen Schreibtischaufsatz den Hessischen Gründerpreis

und dadurch stark an Bekanntheit gewinnen.

• Es folgten weitere Nominierungen für den Green Product Award 2021 und den Deutschen

Nachhaltigkeitspreis 2021.

• 2020 erzielte Standsome erstmals über 1 Million Euro Jahresumsatz – und im vergangenen Jahr

einen neuen Rekordumsatz in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

• Um den nordamerikanischen Markt zu erschließen und vor Ort produzieren zu können, wurde im

September 2021 Standsome Americas Inc. in Montreal (Kanada) gegründet.

Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums macht das Unternehmen seinen Kundinnen ein besonderes Geschenk: Alle Standsome-Besitzerinnen erhalten rückwirkend eine lebenslange Garantie auf ihr Produkt. Damit dankt das Start-up seinen treuen Kundinnen, ohne die seine Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen wäre. In den letzten fünf Jahren, insbesondere während der Corona-Pandemie, konnte das Start-up mit seinen in Deutschland gefertigten Möbelstücken über 12.000 Kundinnen in Büro und Homeoffice den Rücken stärken.

„Nach fünf Jahren am Markt haben wir uns so solide etabliert, dass wir diese Garantie geben können“, erklärt Leonard Beck. „Da wir nur beste Materialien verwenden und höchste Qualität made in Germany liefern, verfügt der Standsome über eine unbegrenzte Lebensdauer. Bei sachgemäßer Nutzung können sich alle Kund*innen sicher sein, dass ihnen ihr Standsome lebenslang zur Seite stehen wird.“

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Friedrich & Patriz Möbel GmbH