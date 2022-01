Das Jahr 2022 startet für das Start-up Prinz Sportlich gut, denn Investitionen in weitere Geschäftsbereiche und das gestiegene Interesse an Online-Shopping sorgen für Wachstum. Inzwischen arbeitet ein 20-köpfiges Team an der Weiterentwicklung des Unternehmens. Prinz Sportlich veröffentlicht täglich Angebote für Sneaker und Sportswear auf der eigenen Website und in der App. Jetzt ergänzt eine eigene Sneaker-Suchmaschine das Angebot des Start-ups.

Im Jahr 2018 machte sich Till Schiffer, Gründer und Geschäftsführer von Prinz Sportlich, mit der Idee, günstige Angebote für den sportlichen Lifestyle anzubieten, selbstständig.

Seit November 2021 sind insgesamt 20 Mitarbeitende für das Start-up tätig. „Ich habe nicht erwartet, dass wir so schnell wachsen. Wir entwickeln uns immer weiter und ich bin stolz auf das, was wir als Team bereits gemeistert haben. Im November haben wir es geschafft, unsere eigene Sneaker-Suchmaschine an den Start zu bringen. Das ist unser größtes Projekt für das Jahr gewesen und ein Meilenstein für das Unternehmen“, erklärt Schiffer. Mit der Sneaker-Suchmaschine können User nach günstigen Sneakern suchen oder ihren Wunsch-Sneaker in der passenden Größe finden. Für die Suchergebnisse werden aktuell über 40 Partnershops durchsucht, sodass User Sneaker zum günstigsten Preis finden und direkt kaufen können. Weitere Partnershops folgen nach und nach. Die Suchmaschine kann über die Website und in der App genutzt werden.

Die Erweiterung des Geschäftsmodells durch die Sneaker-Suchmaschine verfolgt vor allem ein Ziel: Wer bei den meist kurzfristig verfügbaren Angeboten auf der Website nicht fündig wird, wird es spätestens über die Suche. Seit Start der Suchmaschine Mitte November wurden bereits mehrere Tausend Suchanfragen gestellt.

Fotograf Jan Schulze

Quelle Prinz Sportlich GmbH & Co. KG