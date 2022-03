Die erfahrene Media- und Marketing-Expertin übernimmt die Leitung des globalen Marketing-Teams der ShowHeroes Group

Die ShowHeroes Group hat Stefanie Leonardi zum Global Director Marketing berufen. In dieser neu geschaffenen Position übernimmt die erfahrene Media- und Marketing-Expertin seit März 2022 die Leitung des globalen Marketing-Teams der ShowHeroes Group. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Weiterentwicklung der Marketing-Strategie für alle Marken der ShowHeroes Group auf internationaler Ebene.

Dazu zählen neben dem Aufbau einer einheitlichen Marketing-Struktur sowie dem Ausbau der Marketing-Expertise in den 28 aktiven Ländern der ShowHeroes Group auch die lokale Adaption, die kommunikative Markteinführung aller Unternehmensmarken in den weltweiten Märkten sowie die Integration neuer Marken, beispielsweise durch Unternehmenszukäufe, in der ShowHeroes Group. Stefanie Leonardi berichtet direkt an Dennis Kirschner, CMO der ShowHeroes Group.

„Mit Stefanie gewinnen wir für die neu geschaffene Position des Global Director Marketing eine absolute Top-Kraft, die uns durch ihre langjährige Expertise, ihr strategisches Verständnis und ihre ausgeprägte Kommunikations- und Führungsstärke bei allen neuen Anforderungen unserer strategischen Expansion optimal unterstützen wird“, so Dennis Kirschner, CMO der ShowHeroes Group. „Ihr Know-how bedeutet einen großen Gewinn für die globale Positionierung der ShowHeroes Group und die weitere Etablierung unserer Marken in den jeweiligen Märkten.“

„Für das globale Wachstum eines innovativen Unternehmens wie der ShowHeroes Group ist der Aufbau einer konsistenten Marketing-Strategie für sämtliche Märkte von entscheidender Bedeutung“, so Stefanie Leonardi. „Gemeinsam werden wir die Transformation von Europas führendem Unternehmen im Bereich der Videolösungen zur globalen Marktführerschaft in diesem Segment konsequent vorantreiben. Auf diese Aufgabe freue ich mich ganz besonders.“

Vor ihrem Wechsel zur ShowHeroes Group war Stefanie Leonardi als Deputy Director Marketing bei der Burda Community Network International GmbH tätig.

Für das Vermarktungsnetzwerk von Hubert Burda Media verantwortete sie u. a. den Aufbau der Marketing-Abteilung sowie die strategische Weiterentwicklung. Zuvor sammelte die studierte Marketing-Expertin umfangreiche Agenturerfahrungen in diversen leitenden Positionen bei Mediaplus und MediaCom.

Quelle FAKTOR 3