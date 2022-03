Online-Druckerei launcht virtuelle Messe-Welt

Sobald die Corona-Zahlen sinken, kehrt in die Messehallen wieder Leben ein. Alles „back to normal“ also? Was wird aus den digitalen Messe– und Event-Formaten, die seit dem Ausbruch der Pandemie aus der Taufe gehoben wurden? Roland Keppler, CEO von Onlineprinters, ist sicher, dass viele Messeveranstalter auch in Zukunft an hybriden Konzepten festhalten werden. Er sagt: „So wie es aussieht, wird uns Corona weiter begleiten und die nächste Welle kommt bestimmt. Außerdem haben sich die digitalen Messe- und Event-Formate bewährt.“

Um bei diesem Trend dabei zu sein, hat das Marketing-Team der Onlinedruckerei gemeinsam mit der Düsseldorfer Messe-Agentur Clip eine virtuelle Messewelt kreiert, die in fünf Sprachen für den Vertrieb sowie für das Recruiting zur Verfügung steht. „Dass virtuelle Messelösungen zukunftsfähig und von dauerhaftem Nutzen sind, war uns schon in der frühen Phase der Pandemie bewusst,“ erinnert sich Michael Schneider, Area Sales Manager bei Clip und sagt weiter:

„Auch wenn die echte Begegnung auf einer Messe unersetzlich bleibt, kann ein digitaler Messestand viel mehr als nur eine Notlösung sein. Einer der größten Vorteile liegt in der unbegrenzten zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Umsetzung der virtuellen Messewelt bei Onlineprinters ist ein tolles Beispiel für eine moderne und vor allem vorausschauende Lösung, zu der wir herzlich gratulieren.“

Produktionsrundgang ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Onlineprinters verkauft Druckprodukte online an Kunden in 30 europäischen Ländern. Kernmärkte sind neben der DACH-Region auch Frankreich und Spanien. Die Vertriebsmitarbeiter in diesen Ländern können den digitalen Messestand für ihre Kundengespräche auch außerhalb von Messen nutzen und reduzieren so ihren Carbon Footprint. „Als Druckerei mit digitalem Geschäftsmodell ist es unser Anspruch auch in der digitalen Welt mitzuspielen. Besonders interessant ist für unsere Kunden, dass wir auf unserem eigenen Maschinenpark produzieren. In unseren Produktionshallen stehen Weltneuheiten namhafter Maschinenhersteller“, berichtet Roland Keppler. Viele Kunden möchten daher einmal einen Blick hinter die Kulissen unserer Onlineshops werfen. Daher wurde auch ein Produktionsrundgang für die virtuelle Messewelt erstellt. Die fünf Werke am Hauptproduktionsstandort Neustadt wurden hierfür mit einer 360-Grad-Kamera in 8-K-Auflösung fotografiert.

Green Corner und [email protected]

Neben Kennzahlen über das Unternehmen, finden Besucher auch Informationen über Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf dem digitalen Messestand. Erklärt wird, wie die Online-Druckerei bei der Produktion der Druckprodukte auf umweltfreundliche Prozesse achtet. Im Bereich „[email protected]“ können die Personalverantwortlichen Bewerbern remote Einblicke in das Unternehmen geben. Auch für die interne Kommunikation wird die digitale Welt genutzt, unter anderem für das Onboarding neuer Mitarbeiter.

Bild: Onlineprinters, eine der führenden Online-Druckereien Europas. hat eine virtuelle Messewelt gelauncht. Das Konzept bietet Touchpoints für Kunden sowie für das Recruiting neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der „Green Corner“ informiert das Unternehmen über seine Aktivitäten im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Copyright: ONLINEPRINTERS GmbH

Quelle ONLINEPRINTERS GmbH