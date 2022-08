Auch in diesem Jahr ist das storelogix Team auf der Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation in der Logistik vertreten.

Nach dem Erfolg der letzten Veranstaltung, präsentiert das Team sein innovatives Lagerverwaltungssystem sowie die neue Kommissionier-App EvoScan. Das Highlight der Veranstaltung: die beiden Masterclasses des storelogix Geschäftsführers Holger Meinen und Pierre Rossow, Leitung Customer Process Management.

Der Logistics Summit 2022 findet in diesem Jahr wieder am 05. und 06. Oktober statt. Auch dieses Mal können Logistik- und Fachexpert*innen die Messe in Hamburg besuchen und sich auf einen konstruktiven Austausch sowie spannende Masterclasses freuen. Das Team des Warehouse Management Systems storelogix lässt sich dieses wichtige Ereignis nicht entgehen und ist das zweite Mal in Folge an den beiden Konferenztagen dabei.

Voller Vorfreude warten Konferenzbesucher *innen und Fachexpert*innen auf den Logistics Summit. Dabei öffnete die Messe seine Pforten erstmals im Jahr 2020 und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zur Leitmesse für Innovation und Digitalisierung im Bereich der Intra- und Transportlogistik. Das Ziel hinter dem Logistics Summit ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der Besucher*innen sich über die neusten Logistik-Trends und -Innovationen austauschen können. So profitieren Konferenzbesucher*innen von dem fachspezifischen Netzwerk und können das Knowhow für ihr Unternehmen und ihre Logistik selbst anwenden.

Komplexe Prozesse, einfach gelöst – so geht WMS heute!

Besucher*innen können am Stand von storelogix einen tiefergehenden Einblick in das Lagerverwaltungssystem erhalten und sich von dem Produktansatz sowie Software as a Service Modell selbst überzeugen. Denn das Warehouse Management System basiert auf der Grundidee, logistische Prozesse zu standardisieren. Von der sauberen Vereinnahmung von Waren, der spezifischen Lagerung, der schnellen und sicheren Kommissionierung, bis zum termintreuen Versand – in storelogix sind die komplexen Prozesse, die Unternehmen für ihre Lagerverwaltung benötigen, bereits enthalten. Es handelt sich somit um ein bereits fertiges Produkt, mit dem Kund*innen innerhalb von sechs Wochen starten können. Individuelle Anforderungen werden dann im fortlaufenden Prozess konfiguriert und implementiert. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

Neben der Lagerverwaltungssoftware können Besucher*innen auch die mobilen Anwendungen von storelogix EvoScan live testen und sich einen Eindruck von der einfachen Handhabung verschaffen. Denn EvoScan wurde eigens dafür entwickelt, Logistikprozesse für Mitarbeiter*innen zu vereinfachen, diese durch spezielle Features zu motivieren und für mehr Transparenz in den Abläufen zu sorgen. Nicht ohne Grund hat die App bereits zwei renommierte Design-Awards für ihre mobile Anwendung erhalten.

30 Jahre Logistik Know-How in 30 Minuten

Doch das storelogix Team stellt den Interessent*innen nicht nur seine Lagersoftware und die mobilen Masken vor, sondern hält auch zwei 15-minütige Masterclasses an den beiden Konferenztagen. Pierre Rossow, Leiter Customer Process Management, und Holger Meinen, geschäftsführende Gesellschafter von storelogix by common solutions, teilen spannende Insights aus insgesamt 30 Jahren Logistik-Erfahrung.

Wer also erfahren möchte, wie erfolgreiches Projektmanagement in der Intralogistik funktioniert und wieso der Produktansatz von Warehouse Management Systemen die Zukunft im Warehousing ist, sollte diese beiden Vorträge am 05. und 06. Oktober um jeweils 13.30 Uhr nicht verpassen

Weitere informationen finden Sie hier

Quelle common solutions GmbH & Co. KG