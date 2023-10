Strahlend schöne Auszeiten – unser beliebtesten Beauty-Mekkas

Wer noch nach einem extra Beauty-Wellbeing-Kick für den Herbst sucht, der ist in unseren Spa-Hotels richtig: Wir stellen vier Destinationen mit Entspannungsfaktor vor – perfekt für die beginnende kalte Jahreszeit.

Schwerelos in Marburg – die ESENSA WAVE SUITE im Vila Vita Rosenpark

Das Rosenpark Spa ist ein Ort der Ruhe und Harmonie. Auf 1000 Quadratmetern findet der Gast im Luxushotel im idyllischen Marburg in Oberhessen Entspannung pur. Weltweit einzigartig ist die „Esensa Wave Suite“, eine Spezialbehandlung auf einem körperwarmen Wasserbett von mit Pflegeprodukten von . Durch sanfte Wellenbewegungen und Klang entstehen Resonanzen, die die Therapeutin mit einer Aroma- und Thalassotherapie verknüpft und so Blockaden löst. Das Vila Vita Rosenpark im hessischen Marburg gehört zur Vila Vita Hotelgruppe mit fünf Hotels in Portugal, Deutschland und Österreich.

Britischer Look an der Förde – „Das James“ mit Spa „Five Senses“

„Das James“ an der Flensburger Fjörde gibt es seit 2020. Den Ausblick auf den Yachthafen und die vorgelagerten Wasserhäuser genießen die Hotelgäste aus Lofts und Family Suites, den Restaurants sowie dem Badehaus über drei Etagen mit Spa und einem Rooftop Pool. Das Hotel entstand in einem denkmalgeschützten Gebäude der Marine direkt im alten Flensburger Hafenviertel Sonwik. Das Spa Five Senses steht für eine besondere Auszeit zur Entschleunigung für Körper, Geist und Seele und umfasst mehr als 2.000 m² SPA über drei Ebenen mit Saunen, Dampfbad, Rooftop-Pool sowie Treatment & Double Treatment Behandlungsräume, Frischluft-Terrassen und kuscheligen Rückzugsorten der Ruhe. Hier werden die Treatment-Rituale von ESENSA MEDITERANA angeboten.

Die mediterrane Naturkosmetik passt perfekt zum Standort des „Das James“ Hotel direkt am Flensburger Fördeufer. Im Spa Menu wird u.a. die Gesichtsbehandlung MARINE SENSUALITY – COLLAGEN & CAVIAR LIFT RITUAL offeriert. Auch die mehrfach international preisgekrönte LAVENDEL DETOX & RELAX BODY TREATMENT oder ein SEASALT-SCRUB AROMA/HERBAL sowie die MEDITERRANE AROMATHERAPIE verwöhnen die Spa-Gäste.

Schön wie Sisi im Royal Hotel Sanremo

Seit Jahrhunderten zieht es gekrönte Häupter, Staatsmänner und den Jetset an die italienische Blumenriviera nach San Remo. Vor allem Kaiserin Sisi war ihrer Zeit ganz verliebt in diesen Kurort, der für sein mildes Klima bekannt ist. Die Kaiserin residierte schon damals im altehrwürdigen Royal Hotel Sanremo, das heute eines der besten Spas in der Region bietet: In dem hochmodernen Wellnessbereich finden Gäste einen Pool, Saunen und exotische Behandlungen vor und – als Highlight – ein türkisches Dampfbad mit Perlmutt-Mosaik. Wer die italienische Sonne wiederum genießen möchte, zieht ein paar Bahnen im schönen Außenpool. Einer Kaiserin würdig…

Wellness & Genuss Resort Engel Obertal – 5-SterneS im Schwarzwald

Mitten im Herzen des nördlichen Schwarzwaldes, eingebettet in eines der schönsten Seitentäler des Baiersbronner Murgtals, liegt das 5 Sterne Superior Wellness & Genuss Resort Engel Obertal.

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag: Schalten Sie ab und erleben Sie Wellness pur im weitläufigen Wellness- und SPA-Paradies „Wolke 7“. Fernab jeder Hektik erwarten Sie Erholung, Wohlgefühl und Tiefenentspannung. Der großzügige Saunabereich mit 8 verschiedenen Dampf- und Trockensaunen sowie unsere Schwimmbäder mit Süß- und Salzwasser, 2 Whirlpools, der Sole-Floatingpool und unser Naturbadesee garantieren ein einzigartiges Wellness-Erlebnis. Auch hier werden die Entspannungs-Massagen und Rituale von ESENSA MEDITERANA angeboten.

Bild: Bildcredit: Engel Obertal

Quelle SPApress