Mit Stift und Stimme durch die Promi-Welt

„I‘ll be back“ – „Ich komme wieder“! Jörg Knör, der Meister aller Promi-Stimmen gibt am verkaufsoffenen Sonntag, den 5. November 2023, ein zweites Gastspiel in der Europa Passage Hamburg. Ob Terminator Arnold Schwarzenegger, Pop-Titan Dieter Bohlen, Model Bruce Darnell, Komiker Otto Waalkes oder ‚Playboy‘-Covergirl Desiree Nick – über 70 Stimmen prominenter Persönlichkeiten beherrscht Jörg Knör perfekt. Diese wird der Star-Parodist plaudernd, singend oder zeichnend auf der Bühne in „Knör ́s Promi-Galerie“ live erscheinen lassen. Der Eintritt ist frei.

Jörg Knör gilt als Entertainer unter den deutschen Comedians. Der multibegabte Künstler greift Skurriles aus dem Leben von Promis auf, verpackt dies in Liedern, Parodien und Karikaturen zu einer amüsant-rasanten Show. Am Shopping-Sonntag, der unter dem Motto ‚Kunst und Kultur‘ stattfinden wird, hat Jörg Knör ebenfalls die Hamburger Legenden Udo Lindenberg, Inge Meysel, Karl Lagerfeld und Helmut Schmidt im Repertoire. Als famoser Zeichner und Karikaturist malt er live auf seiner Show-Staffelei seine unvergleichlichen ‚KNÖRikaturen‘. Diese sind nicht nur der neueste Hit in den Walentowski Galerien, auch Menschen aus den Zuschauerreihen können mit etwas Glück live als „KNÖRikatur“ gezeichnet werden.

„Nach dem gefeierten Vorjahres-Gastspiel von Entertainer Jörg Knör möchten wir dieses unterhaltsame Kultur-Erlebnis noch mehr Hamburgerinnen un d Hamburgern ermöglichen“, so Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage Hamburg mit 120 Stores und großer Gastronomievielfalt. Das Einkaufszentrum im Centrum in der Hamburger City organisiert regelmäßig besondere Events. Jörg Knör‘s Show-Auftritt erfolgt während der sonntäglichen Öffnungszeit, zwischen 13 und 18 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Über die Europa Passage:

Die Europa Passage im Zentrum der Hamburger Innenstadt lockt mit über 120 Shops auf fünf Etagen. Hier verbinden sich imposante Architektur, vielfältiger Angebotsmix, Gastronomie sowie Kunst und Kultur. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2006 prägt die Europa Passage das merkantile und kulturelle Leben der Innenstadt mit seinen Einkaufsmöglichkeiten entscheidend mit und hat sich als unverzichtbare Shopping-Adresse etabliert – für Touristen wie Hamburger, die das Besondere suchen. Und zwar in vielerlei Hinsicht, denn hier lässt sich nicht nur ein facettenreicher Einkaufsbummel direkt am Jungfernstieg und so manche Gaumenfreude erleben; die Europa Passage ist inzwischen auch ein beliebter Ort für Kultur.

Europa Passage Hamburg

Ballindamm 40

20095 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo – Sa. 10:00 bis 20:00 Uhr

www.europa-passage.de

Bild:Copyright: Jörg Knör

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications