Strandbutler übernimmt BeachBuddy und expandiert mit Online-Strandkorbvermietung an Nord- und Ostsee

Strandbutler übernimmt BeachBuddy und bietet jetzt an über 70 Stränden an der Nord- und Ostsee Online-Strandkorbvermietung unter https://www.strandbutler.de/ an.

“Wir ergänzen uns regional mit unserem Angebot und unsere Kunden profitieren durch ein einheitliches Angebot, bessere Software und neueste digitale Schlösser für Strandkörbe“, sagt Geschäftsführer Christian Henk.

Über 60 Gemeinden und Strandkorbvermieter wie Kampen, Cuxhaven oder Usedom nutzen bereits die Online-Strandkorbvermietung und die zusätzlichen Möglichkeiten wie die Bestellung von Essen aus dem Strandkorb zur Aufwertung des Stranderlebnis für ihre Gäste. Auch der Verkauf von Strandartikeln oder Events wie Wattwanderungen direkt aus dem Strandkorb per QR Code ist möglich.

Durch den Zusammenschluss von Strandbutler und BeachBuddy wird das Angebot zur Saison 2023 für alle Kunden nochmal erweitert. Digitale Schlösser einer neuen Generation wurden entwickelt und können jederzeit entweder mit dem Smartphone oder mit einer Chipkarte geöffnet werden. Kurtaxe oder Strandzutrittsgebühren können digital erworben und verifiziert werden. Die Software ist als App sowohl für iOS als auch Android verfügbar und kann auch vom Strandkorbvermieter vor Ort zur Verwaltung seiner Buchungen genutzt werden.

Zusammen wurden über Strandbutler und BeachBuddy bereits über 50.000 Buchungen vorgenommen und die Marke Strandbutler.de konnte über 100.000 Gäste erreichen.

Durch den Zusammenschluss mit BeachBuddy plant das Team im nächsten Jahr 100 Strände abzudecken und den Strandgästen innovative Services zu bieten, die den Gästen den Strandtag digital planen und buchen lassen, um einen perfekten Strandtag zu ermöglichen.

Bild von links nach rechts: Jens Hinrichs , Bernhard Sourdeau, Christian Henk, Jens Bliesener

Quelle Strand & Mehr GmbH