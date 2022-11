Tricentis gewinnt Suhail Ansari als Chief Technology Officer

Der erfahrene technische Manager soll Innovationen im Bereich Software Testing und Quality Engineering vorantreiben

Tricentis, ein weltweit führender Anbieter für Continuous Testing in Enterprise-Unternehmen, ernennt Suhail Ansari zum Chief Technology Officer (CTO). Ansari zeichnet ab sofort verantwortlich für die Weiterentwicklung der globalen Technologiestrategie und die Bereitstellung von hochwertigen Produkten und Plattformen für Kunden und Partner von Tricentis.

„Die Geschwindigkeit, mit der Anwendungen entwickelt und von Unternehmen eingesetzt werden, nimmt weiter zu und macht deutlich, dass Innovationen im Bereich Continuous Testing und Software Quality Engineering geschäftskritisch sind“, erklärt Ansari. „Ich freue mich, jetzt Teil des Teams von Tricentis zu sein. Hier ist das Engagement und die Investitionsbereitschaft des Unternehmens in diesem Bereich deutlich spürbar. Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und das zukünftige Wachstum zu fördern.“

Ansari ist ein erfahrener Spezialist für technisches Management, Produktmanagement, verteilte Systeme und mehr. Er kommt von McAfee zu Tricentis, wo er als Senior Vice President of Engineering and Operations tätig war. Außerdem hatte er Führungspositionen bei Realtor.com, Pivotal Software und eBay inne.

„Ich bin beeindruckt, welch erstklassigen Talente wir in jüngster Zeit für Tricentis gewinnen konnten. Wir freuen uns, Suhail Ansari in unserem Führungsteams zu begrüßen“, erklärt Kevin Thompson, Chairman und Chief Executive Officer von Tricentis. „Er bringt fundierte Erfahrung in der Entwicklung innovativer Produkte und der Leitung von Engineering-, Produkt- und Data-Science-Teams mit. Das wird uns dabei helfen, unsere globale Technologiestrategie weiterzuentwickeln und unsere Vorreiterrolle im Bereich Continuous Testing und Software Quality Engineering weiter auszubauen.“

Ansari gehört zum Führungsteam des Unternehmens. Erst kürzlich gab Tricentis die Ernennungen von Jen Lucas zum Chief People Officer, Amanda Borichevsky zum Chief Legal Officer und General Counsel und Darren Beck zum Chief Marketing Officer bekannt.

Bild Suhail Ansari, Chief Technology Officer bei Tricentis

Quelle Akima Media