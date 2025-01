From san.light to san.set – die Suiten im Santre dolomythic home

Home Suite Home. Morgens aufwachen, die Zehenspitzen sanft über den Naturholzboden gleiten lassen und dabei die ersten Sonnenstrahlen geniessen, die durch das Fenster scheinen – so kann der Tag beginnen. Im Santre dolomythic home in St. Andrä (Südtirol, Italien) darf man dank seiner traumhaften Lage über dem Tal von Brixen von jeder Suite aus das Sonnenlicht von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang bewundern und die Bergwelt der Dolomiten mit einem Lächeln begrüßen. Die Helligkeit in den Räumen sorgt von morgens bis abends für pure Wohlfühlmomente, ganz gleich ob bei einem kleinen Nachmittags-Nap in der Relaxoase oder beim romantischen Sundownder im eigenen Privatwhirlpool. Passend zu jeder Kategorie wurden die Suiten im Santre dolomythic home nach dem Verlauf der Sonne benannt: san.light, san.ray, san.shine und san.set. Für eine san.tastische Auszeit auf der besten Sonnenseite des Lebens, die ewig in Erinnerung bleibt.

Let the san.shine in – Suiten für Sonnenverliebte

san.ray Suite: endless relaxation

Come in und komm an. Die san.ray Suite ist der perfekte Ort für einen erholsamen, entspannten Urlaub zu zweit. Eine eigene Sauna, ein Whirlpool sowie ein dazugehöriger, privater Garten bieten zahlreiche Möglichkeiten für romantische Momente oder besondere Anlässe. Ideal für Paare, die auf ihre Privatsphäre Wert legen und gleichzeitig in den Genuss jeglicher Annehmlichkeit kommen wollen. Die Suite hat eine Größe von 48 qm mit 20 qm Terrasse sowie 31 qm Privatgarten und ist ideal für 2 Personen.

san.shine Suite: endless happiness

Komfort für alle Sinne erwartet die Gäste in der großzügigen, lichtdurchfluteten san.shine Suite im 4. Stock des Hauses mit getrennten Wohn- und Schlafbereichen. Warme Naturfarben sorgen für einen besonderen Wohlfühlfaktor und die private Terrasse mit eigenem Garten lädt dazu ein, die Sonnenseite des Lebens in vollsten Zügen zu genießen. Die Suite hat eine Größe von 50 qm mit 30 qm Gartenanteil und ist ideal für 2-4 Personen.

san.set is our favorite time – Lichtdurchflutet von morgens bis abens

san.light Suite: endless coziness

Der Klassiker unter den Suiten. Die san.light Suite ist großzügig geschnitten, stilvoll und in hellen Farben eingerichtet und bietet die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Die kuschelige Schlafkoje am Fenster lässt den Blick aufs Tal und die Gedanken in die Ferne schweifen. Wer wünscht sich da nicht, dass der Urlaub wohl niemals enden wird? Die Suite hat eine Größe von 38 qm sowie 9 qm Balkon und ist ideal für 2 Personen.

san.set Suite: endless eleganceDream big. Die san.set Suite ist die größte und exklusivste Suite im Santre dolomythic home und ideal für mehrere Personen. Der Panorama Balkon mit Privatsauna, eine freistehende Badewanne sowie ein eigener Weinschrank mit einer erlesenen Auswahl an Weinen, bieten genug Platz und jede Menge Freiheit fürs Nichtstun und Geniessen. Die Suite hat eine Größe von 72 qm sowie 10 qm Balkon und ist ideal für 2-5 Personen.

All we need is sleep and… die Ausstattung in den Suiten

Neben einem komfortablen Doppelbett, begehbaren Schrank, Flat-TV, separaten Wohnbereich, Natur-Holzboden, Telefon, WiFi, Safe, Klimaanlage Regendusche, Doppelwaschbecken, Haartrockner sowie separatem WC mit Bidet verfügen alle Suiten im Santre dolomythic home über folgende Ausstattung:

Kaffeemaschine

Wasserkocher

Minibar

Yogamatte

Santre Wasserflasche

Santre Wanderfolder mit Tipps

Schuhlöffel

Santre Badetasche mit Slippern + Handtüchern

Santre Bademantel

Plastikfreie Seifen von Vitalis Dr. Joseph

Wassergläser, Weingläser und Tassen

Zusätzlich gibt es in den san.ray und san.set Suiten einen Weinschrank mit diversen Weiß- und Rotweinen.

Über das Santre dolomythic home

Die eigene Begeisterung zum Beruf machen steht für Familie Goller schon seit Jahrzehnten ganz weit vorne. Von Generation zu Generation geben sie Werte wie herzliche und ehrliche Gastfreundschaft, Freude am Gastgeber Sein und die Achtung vor der Umwelt weiter. Aus dieser Freude heraus entwickeln sich neue Ideen, neue Projekte – wie das Santre. Es ist eine Kombination aus dem Namen des Heimatortes St. Andrä und der Zahl drei (für die drei Goller Brüder Andreas, Christian und Alex), die das Santre dolomythic home zu einem besonderen Wohlfühlort für Gäste und Mitarbeiter:innen machen. Eröffnet wurde am 01. Mai 2022.

Bildcredit Garten © Florian Andergassen

Weitere Informationen findest Du direkt unter santre.it

Quelle Sonja Berger Public Relations