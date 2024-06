Summer Shake in the Make – der Banana Oat Shake von Blue Farm

Wir sind sowas von Sommerreif! Auch wenn die Sonne optisch noch auf sich warten lässt, holen wir uns jetzt bereits das Sommerfeeling mit einem leckeren Vorgeschmack direkt zu uns nach Hause: der Banana Oat Shake von Blue Farm ist unser neuer fruchtig-erfrischender Bananen-M!lchshake, auf den wir nicht mehr verzichten wollen. Erstklassiker Bananengeschmack mit einem Hauch Mango, Lucumba und Bourbon-Vanille verfeinert, die reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien sind. Dank der gefriergetrockneten Früchte bleiben alle wichtigen Nährstoffe erhalten und das Shaken macht gleich doppelt soviel Spass. Am besten schmeckt der Banana Oat Shake eisgekühlt. Da denken wir direkt an Sonne, Strand und me(e)hr und können jeden Schluck in vollen Zügen geniessen.

Blue Farm Banana Oat Shake. Summer to Shake.

Something Special this Summer: das macht den Banana Oat Shake von Blue Farm so besonders.

# Echte Früchte: Banane verfeinert mit einem Hauch sonnengereifter Mango und hochwertiger Bourbon-Vanille für einen rein natürlichen Geschmack.

# Superfoods wie Lucuma, Mango und Bourbon-Vanille sind reich an Antioxidantien, die unsere Zellen vor freien Radikalen schützen können.

# Lucuma, auch „Gold der Inkas“ genannt, ist außerdem reich an pflanzlichen Ballaststoffen, die eine gesunde und intakte Darmflora unterstützen können, denn es enthält eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralien.

# Rein pflanzlich, ohne Gluten und vollkommen frei von Zuckerzusätzen oder künstlichen Aromen.

How to? A Shake to Make.

Einfach einen gut gehäuften Esslöffel (ca. 12g, z.B. Magic Spoon von Blue Farm) in einen verschliessbaren Behälter (z.B. Forever Bottle+ von Blue Farm) geben und 100ml kaltes Wasser auffüllen. So lange shaken, bis alles gut vermengt ist. Anschliessend ein paar Eiswürfel in ein Glas geben, den Banana Oat Shake einfüllen und genießen. So herrlich lecker schmeckt der Sommer.

Bild:©BlueFarm

Quelle:Public Relations