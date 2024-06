Telekom Electronic Beats und Content-Marketing-Agentur OZMOZE starten Gen Z-Sommer-Kampagne „The Summer To Remember“

Im Rahmen der Kampagne werden einzigartige Musikerlebnisse in ganz Europa angeboten, die sich gezielt an die Gen Z richten.

Die Berliner Agentur OZMOZE produziert die zugehörige Social First-Bewegtbild-Kampagne sowie das begleitende Dokuserienformat „Docu Tracks“ über das Nachtleben europäischer Metropolen.

In Berlin hat mit einem ersten Pop-Up-Event mit den Sugababes und DJ HEARTSTRING nun der Auftakt stattgefunden.

Dienstagnacht erfolgte das Kick-off der Telekom Electronic Beats Sommer-Kampagne „The Summer To Remember“ mit einem einzigartigen Überraschungsevent in einem Späti im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg, gehostet von Telekom Electronic Beats und dem Berliner Duo DJ HEARTSTRING. Die Berliner 9:16-Content-Marketing-Agentur OZMOZE verantwortet alle begleitenden Social-First-Bewegtbildinhalte, ausgewählte Talent-Kollaborationen sowie die Content-Serie „Docu Tracks“.

In diesem Jahr setzt die Kampagne auf einen Social-First-Ansatz, der die europaweiten Musikerlebnisse inhaltlich durch den Sommer begleitet. Das im letzten Jahr etablierte Format „Docu Tracks“ taucht durch die Brille verschiedener Hero Talents in das Nachtleben diverser Städte ein. Das Format geht dieses Jahr in die zweite Runde und nutzt die Discovery-Funktion von TikTok, um die Gen Z zu inspirieren, Städte in ganz Europa neu zu erleben. Die „The Summer To Remember“-Kampagne wird in Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn aktiviert. Das Team von OZMOZE betreut dabei die Social-Media-Kanäle von Electronic Beats auf TikTok und Instagram und ist verantwortlich für die visuellen Inhalte sowie Partner für die Hero Talent-Aktivitäten.

„Unvergessliche Nächte sehen wir ständig auf Social Media – das kann gerade auf junge Menschen ganz schön einschüchternd und lähmend wirken – keine junge Generation ist einsamer als Gen Z. Wir inspirieren sie dazu, rauszugehen und eigene Erinnerungen zu schreiben. Dafür nutzen wir den Ort, an dem sie sich am häufigsten aufhalten als Inspirationsquelle für neue Abenteuer, indem wir die Kampagne so gestaltet haben, dass sie sich nahtlos in den Feed der Nutzer:innen einfügt,“ berichtet Viktoria Renner, Mitgründerin von OZMOZE.

Der exklusive Remix des ikonischen Tracks „Push The Button“ ist eine Hommage an die jugendlichen Hymnen vergangener Sommer. Die diesjährige Kampagne baut auf der letztjährigen „Summer of Joy“-Kampagne auf und setzt das Engagement des europaweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmens fort, die Generation Z zu unterstützen und es ihr zu ermöglichen, lebenslange Erinnerungen zu schaffen und festzuhalten.

Bild:Sugababes und DJ HEARTSTRING. Credits Markus Nass

Quelle:schoesslers GmbH