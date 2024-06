Zoho demokratisiert mit Zoho CRM for Everyone das Customer Relationship Management

Zoho CRM for Everyone bricht Silos auf, durch teamübergreifenden Zugang zu Kundeninformationen und CRM-Funktionen

Der globale Technologieanbieter Zoho hat gestern einen Ausblick auf Zoho CRM for Everyone gegeben und die Early-Access-Phase gestartet. Die Plattform vereint eine Reihe von Kapazitäten, um das Customer Relationship Management für alle Teams verfügbar zu machen, die an Kundenaktivitäten beteiligt sind.

Zoho CRM for Everyone ermöglicht es Sales-Teams, die in erster Linie mit dem Customer Relationship Management (CRM) befasst sind, von einem einzigen Ort aus zu kommunizieren und verschiedene Kundenleistungen in Bereichen wie Lösungsentwicklung, Vertragsmanagement, Sales Enablement, Customer Onboarding und Advocacy zu koordinieren. Diese Funktionen verbessern die Transparenz für alle Beteiligten in der Customer Journey, verringern Koordinationslücken, verkürzen die Durchlaufzeiten und erhöhen die Qualität in Sachen Customer Experience (CX).

Über die CRM-Plattform können Account Manager zum Beispiel bei Bedarf einen Solution Engineer zur Planung hinzuziehen, um eine Produktvorführung für einen Kunden zu koordinieren. Berater verfolgen in Zoho CRM for Everyone das schrittweise Onboarding für jeden Kunden, während Marketingexperten mit der gleichen Softwarelösung ihre Gewinn-Verlust-Analyse für konkrete Geschäfte durchführen. Für Community-Spezialisten bietet die Plattform alle nötigen Funktionen, um sich um Advocacy-Engagements wie Fallstudien zu kümmern. All diese verschiedenen Aktivitäten können innerhalb der CRM-Lösung verwaltet werden, die nicht nur den Kontext zum Kunden liefert, sondern auch funktionsübergreifende Transparenz bietet. Auch wenn für diese verschiedenen Aufgaben unterschiedliche Kernanwendungen verwendet werden, laufen sie im Zoho CRM for Everyone zusammen, um eine optimale Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Um dies zu ermöglichen, wurden die folgenden grundlegenden Funktionen in Zoho CRM zusammengeführt:

Datenmodule auf Team-Ebene

Alle Abteilungen eines Unternehmens können zusätzlich zu den Modulen auf Organisationsebene eigene Module auf Teamebene erstellen, die von IT-Teams verwaltet werden. Teammodule können eigene Felder, Berechtigungen, Workflow-Automatisierung und andere Anpassungen haben, die sich an den Bedürfnissen einzelner Teams orientieren und in einem eigenen Bereich für jedes Team untergebracht sind. So lassen sich alle kundenorientierten Prozesse auf einer einzigen Plattform zusammenfassen, die einen vollständigen Kundenkontext bietet.

Teamübergreifende Kollaboration

Wenn ein Teammitglied einen Beitrag oder Unterstützung von Kollegen aus einem anderen Team benötigt, kann es einfach eine Anfrage im entsprechenden Teammodul stellen. Diese sogenannten „Requester“ können den Status ihrer eigenen Anfragen verfolgen, sodass bei der gemeinsamen Arbeit keinerlei Fragen offenbleiben.

Verbesserte User Experience

Auch die Benutzeroberfläche von Zoho CRM wurde neugestaltet, um diesen grundlegenden Wandel in der Nutzung abzubilden und die User Experience für alle Rollen und Funktionen zu verbessern. Teams können ihre Daten innerhalb von Modulen und diese Module innerhalb von Team Spaces organisieren. Nutzer sind so in der Lage schnell zwischen diesen Modulen zu wechseln und ihre Arbeitsabläufe in eigenen Workflows auch ohne IT-Kenntnisse zu verwalten – dafür stehen No-Code- oder Low-Code-Tools zur Verfügung. Mit dieser Version macht Zoho CRM durch neue Funktionen für beeinträchtigte Menschen auch einen großen Schritt in Richtung Barrierefreiheit.

Zoho CRM for Everyone ermöglicht nicht nur den funktionsübergreifenden Zugang zu CRM-Anwendungen über alle Abteilungen hinweg, sondern ermöglicht es auch jedem Team, seine Arbeitsabläufe selbstständig innerhalb der IT-Landschaft des Unternehmens zu verwalten. Somit sorgt die Plattform als Erste für eine echte Demokratisierung des CRM-Modells. In den nächsten Wochen wird Zoho weitere Funktionen zu Zoho CRM for Everyone hinzufügen, die das Customer Relationship Management zum Kernstück aller Kundenaktivitäten machen und die CX-Transformation vorantreiben.

Preise und Verfügbarkeit

Der Early Access zu Zoho CRM for Everyone ist ab sofort für Zoho-Kunden weltweit auf Anfrage verfügbar. Zoho wird während dieser Frühphase über mehrere Wochen hinweg zusätzliche Funktionen zur CRM-Plattform hinzufügen.

„Traditionell wurde das CRM-System von der IT-Abteilung aufgebaut und für die Vertriebsabläufe entwickelt“, erklärt Sridhar Iyengar, Managing Director von Zoho Europe. „Im Laufe der Jahre gewinnen solche Plattformen wertvolle Erkenntnisse über Kunden. Allerdings ist der Zugang zum CRM streng reglementiert. Die Teams sind daher viel zu oft gezwungen, auf ihren eigenen Inseln mit begrenztem Kontext zu arbeiten. Diese Wissenssilos sind unnötig und heutzutage völlig antiquiert, darum brechen wir sie mit Zoho CRM for Everyone auf. Unsere Plattform verbindet alle Mitarbeitenden, die mit der Kundenbetreuung betraut sind, und ermöglicht somit eine massive Verbesserung der Customer Experience.“

Bild:Zoho CRM for Everyone ermöglicht teamübergreifenden Zugang zu Kundeninformationen und CRM-Funktionen (Quelle: Zoho)

Quelle:Zoho Europe PR