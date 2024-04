Wo man sich bettet, da träumt man – der Terentnerhof in Südtirol

Liebe auf den ersten…Urlaubstag. So fühlt es sich an, wenn man im Terentnerhof auf der Pustertaler Sonnenstrasse in Südtirol / Italien ankommt. Hier, auf der Sonnenseite des Lebens, ist die Welt in bester Ordnung und die Tage sind gefüllt von unvergesslichen Erlebnissen in freier Natur, erholsamen Wohlfühlmomenten in Wohn- und Wellnessbereichen und jeder Menge herzlicher Begegnungen von Gästen mit Gastgebern. Familie Engl trifft mit ihrem active lifestyle Hotel auf gemütliches Flair in entspannter Atmosphäre und lädt dabei zum träumen ein. Kuschelige Designsuiten, die man gar nicht mehr verlassen möchte oder höchste Berggipfel, die es zu erklimmen gibt, machen einen Aufenthalt im Terentnerhof nicht nur stilvoll, sondern eindrucksvoll vom ersten Tag an. Ein Gefühl, dass man für immer behalten möchte.

Räume, zum träumen – die Zimmer & Suiten im Terentnerhof

Stilvoll, besonders und einfach nur entspannend. Das sind die Zimmer und Suiten im Terentnerhof. Warme Farben, edle Stoffe und ein gemütliches Wohlfühlambiente beflügeln nicht nur unsere Sinne, sondern schafft (er)lebenswerte Wohnträume, um die Seele baumeln zu lassen und richtig abzuschalten. Hier kann (man) alles (loslassen) und muss nichts (festgehalten werden). Urlaub, von dem wir immer schon träumen.

Die Lieblingsräume im Terentnerhof:

Doppelzimmer Active: Go active & Dream on! Alles, was man nach einem Abenteuer braucht, um am nächsten Tag wieder durchstarten zu können. Mit Boxspringbett und gemütlicher Couchecke.

Junior Suite View: What a view! Hier träumt man mit offenen und geschlossenen Augen, denn nicht nur der Blick nach draussen ist ein Highlight, sondern auch der Blick in die Suite.

Junior Suite Spirit: Boost your spirit! Die Suite für den perfekten „Entspannungs-Boost“ mit Physiotherm-Liege und rundem Boxspringbett als absoluten Schlaftraum.

Junior Suite Mountain Spa: My Mountain Spa is calling! Dank der privaten finnischen Sauna auf der Terrasse will man die Mountain Spa Suite einfach nicht mehr verlassen. Mit Terrasse und Garten.

Suite Deluxe: Be a Deluxe-Guest! Es ist nie zu spät für das volle Verwöhnprogramm. Ein Effektfeuerofen und eine private Indoor-Sauna machen das Urlaubserlebnis in der Deluxe Suite perfekt.

All Inclusive – die Inklusivleistungen im Terentnerhof

Geben ist Seliger als Nehmen. Deshalb gibt es im Terentnerhof auch alles, was das Urlaubsherz höher hüpfen lässt. Vom Food-Cosmos mit kulinarischen Themen- und Spezialitätenabenden, dem neuen Adults-Only Wellnessbereich „Torrentes“ (ab Juli 2024), Ladestationen für Elektroautos oder spannenden Hiking und Biking Abenteuern verwöhnt das Hotel seine Gäste mit zahlreichen Möglichkeiten und lässt absolut keine Wünsche offen. Hier eine kleine Auswahl:

Genusserlebnisse: Zum Frühstücksglück, der Lunch-Liebe oder dem Soulfood-Dinnner gibt es ab Juli 2024 im neuen Essbereich „Indulgence“ für jeden Kulinarik-Geschmack eine Vielfalt an besonderen Gerichten.

Entspannungsmomente: Wer in die Wasserwelt des Terentnerhof eintauchen will, lässt es sich im Panorama-Sky-Pool mit Blick auf die Dolomiten oder im neuen großen Sunrise-Whirlpool auf der Rooftop-Terrasse einfach nur gutgehen.

Komfort: Ein Safe für alle Wertsachen, die täglich gefüllte Minibar oder 22kw Ladesationen für Gäste mit Elektroauto runden den Service im Terentnerhof ab.

Outdoor Aktivitäten: Im Sommer geht es raus in die Natur und vom Hotel geführte Wanderungen, Nordic Waldking, E-Bike-Touren oder Yoga, Mediation und Workouts machen den Urlaub so aktiv wie nur möglich.

Über den Terentnerhof

Der Terentnerhof ist ein über Generationen hinweg Inhabergeführtes Hotel der Familie Engl aus Terenten im Pustertal / Südtirol (Italien). Angefangen mit einer Tischlerei im Jahre 1960 ist der Hof über die Jahre hinweg erst zu einem Gasthaus mit Zimmern bis hin zum ActiveLifestyle Hotel mit einem vielfältigen Angebot an sportlichen Aktivitäten und vollkommener Entspannung gewachsen. Heute zählt der Terentnerhof 47 Zimmer und Suiten, alle mit Blick auf die Sonnenseite bzw. die Bergwiesen des Pustertals in Südtirol. Ob Wellness, Kulinarik, Wohlfühlen oder Aktivurlaub, der Terentnerhof lässt keine Wünsche offen und lädt seine Gäste zu einem Urlaubsfeeling ein, dass den Alltag hinter sich und die Erlebnisse unvergesslich lässt. Dieses Jahr bekommt das Hotel einen neuen Wellness-, Restaurant- und Empfangsbereich. Wiedereröffnung ist am 29. Juni 2024.

Bildcredit ©ManuelKottersteger

Weitere Informationen stehen direkt unter terentnerhof.com

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 143 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

Quelle Sonja Berger Public Relations