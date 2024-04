Espléndido: Ein Genussplätzchen auf Mallorca voll Vintage und Naturschönheit

Ein liebenswürdiges Retro-Ambiente macht Puerto de Sóller zu einem Sehnsuchtsort, um aus dem Alltag auszusteigen und in die Schönheit Mallorcas einzutauchen. Die alte Straßenbahn, die Berg und Meer verbindet, lässt einen von vergangenen Zeiten träumen und auf angenehmste Art entschleunigen. In den pittoresken Fischerort kommen Genießer, um herrlich Fisch und Meeresfrüchte zu speisen und unvergessliche Sonnenuntergänge zu erleben.

Auch die Gastgeber des Hotel Espléndido haben sich in Puerto de Sóller verliebt. Ebenso wie in dieses unvergleichliche Hotel, das nach einer hingebungsvollen Renovierung zu den sehenswertesten Plätzen der Insel geworden ist. Mit Blick auf Puerto de Sóller, umgeben vom majestätischen Tramuntana-Gebirge, ist das Boutique-Hotel der große Stolz des Dorfes.

Die fabelhafte Aussicht, das besondere Design mit seinem skandinavischen Touch, das geschmackvolle Farbenspiel und das handverlesen ausgesuchte Interieur fügen sich zu einem besonderen Wohlfühlambiente zusammen. Urlaubstage im Espléndido stecken voll unbeschwerter Genussmomente: Im mediterranen Garten dem Rauschen des Meeres lauschen, Sonnenbaden am Pool oder einfach im Schatten einer Pinie entspannen, am Strand das süße Sommerleben auskosten, ein leichter Snack und ein erfrischendes Getränk aus dem Chiringuito zu Mittag oder ein kühles Glas Rosé am Nachmittag. Köstlichkeiten aus der Mittelmeerküche und internationale Spezialitäten kommen aus der Küche. Täglich stehen die SPA-Experten zur Verfügung, um die Gäste zu verwöhnen.

Sóller liegt nur eine halbe Stunde von Palma entfernt. Die Region ist wie gemacht, zum Wandern und Radfahren, zum Canyoning und Tauchen oder für eine spritzige Ausfahrt mit der Vespa. Das Hotel Espléndido erwartet Genießer, die das Besondere suchen.

Hotel Espléndido****ˢ

Hotel Espléndido

Es Traves 5

07108 Puerto De Sóller – Mallorca

Tel.: +34/(0)971/631850

info@esplendidohotel.com

http://www.esplendidohotel.com

Bild Hotel Espléndido

Quelle mk Salzburg