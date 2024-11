The Grand Green: Fantastische Wintertage im Thüringer Wald

Das The Grand Green – Familux Resort startet mit zahlreichen neuen Highlights in den Winter.

Das auf Familien spezialisierte Resort hat bereits 1,5 Jahre nach seiner Eröffnung zahlreiche Gästewünsche umgesetzt und ist jetzt noch besser auf einen unvergesslichen Familienurlaub vorbereitet. Im Dachgeschoss des Waldresorts geht es für die knapp 500 kleinen und großen Gäste ab sofort in luftige Höhen zwischen traumhaften Wolken und drei themenspezifisch eingerichteten Erlebnis-Areas. Während des Ausbaus des Obergeschosses sind ein Teenie Club und eine 9-Loch Schwarzlicht-Minigolf-Anlage im Weltraum-Stil entstanden. Für einzigartigen Family Fun sorgt mit insgesamt acht actionreichen Attraktionen, die neu gebaute, buntergrüne Wald-Games-Area. In der liebevoll eingerichteten Family Play Area ist ab sofort Zeit für ausgiebige Kuscheleinheiten mit Blick über den Thüringer Wald.

Besonders praktisch: Im Urlaub Schwimmen lernen

Raus aus den Schwimmflügeln und ab ins Wasser. Schwimmen zu können macht Kindern nicht nur Spaß, sondern ist auch für ihre Sicherheit unerlässlich. Die professionellen SchwimmtrainerInnen der Familux Swim Academy ermöglichen es den Kindern, in kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern nach ihrem eigenen Tempo zu lernen. Viele Jahre Erfahrung stecken in der hoteleigenen Schwimmausbildung. Im flachen Becken und im warmen Wasser fühlen sich die kleinen Schwimmer wohl und freuen sich schnell über ihre Erfolge. Wer sich schon sicher im Wasser bewegt, kann im Urlaub das Froschabzeichen oder das Seepferdchen erwerben.

Traumhaft im Winter: Wellness für die ganze Familie

Kinder lieben es, im Wasser zu planschen, zu rutschen und zu spielen. Im The Grand Green erwartet die kleinen Wasserratten ein echter Aquapark mit allem, was Spaß macht. Das Highlight der Badelandschaft ist die 100 Meter lange Reifen-Wasserrutsche mit spannenden Überraschungseffekten. Die kleinsten Gäste planschen besonders gerne im 36°C warmen, 15 Zentimeter tiefen Kinderbecken. Im Infinity-Outdoorpool genießen Familien das Panorama des Thüringer Waldes, während der Indoorpool zu entspannten Bahnen einlädt. In der Bio-Sauna, die in Badekleidung genutzt werden kann, atmen Eltern und Kinder gemeinsam tief durch. Erwachsene finden zudem in der großen Saunalandschaft Ruhe und Entspannung. Ob klassische Massagen, fernöstliche Rituale, Peelings, Packungen, Kosmetikanwendungen oder spezielle Spa-Rituale – im Feel Good Spa schwelgen Groß und Klein im Wohlgefühl, und selbst die Kleinen kommen mit einem eigenen Kinder-Wellnessangebot auf ihre Kosten.

Winter, wann immer Familien Lust auf Schnee haben

Das The Grand Green – Familux Resort steht für fantastische Ferien im Thüringer Wald. In Oberhof am Rennsteig sind die Wintersportler in ihrem Element. Das ganze Jahr über ist hier „Wintersaison“, denn in der LOTTO Thüringen Skisporthalle wurde ein Paradies mit optimalen Bedingungen zum Langlaufen Sommer wie Winter geschaffen. Rund um das Hotel gibt es gespurte Loipen und am Fallbachhang im Snowpark Oberhof steht eine 800 Meter lange Skipiste zur Verfügung. Das The Grand Green macht große und kleine Schneehasen happy.

Familienzeit vom Feinsten

Im The Grand Green – Familux Resort im Thüringer Wald verbringen Familien mit Kindern und Babys rundum gelungene Auszeiten. Großartige Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für Kinder unvergesslich. Umsichtige Kids-Coaches kümmern sich täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Erwachsene erleben luxuriöse Auszeiten in ausgedehnten Spa- und Saunawelten „for adults only“ und mit hervorragender Gourmetküche.

The Grand Green: Fantastische Wintertage im Thüringer Wald

Bild Schwimmspaß im Infinity-Outdoor-Pool Quelle: Daniela Jakob (The Grand Green – Familux Resort)

Quelle mk Salzburg