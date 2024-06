The Ritz-Carlton, Vienna und „Giulio Cesare in Egitto“: Eine klangvolle Symbiose der Extraklasse

Das The Ritz-Carlton, Vienna präsentiert ein unvergessliches Opernerlebnis, bei dem Luxus und Kultur auf einzigartige Weise verschmelzen. Am 8. Juli 2024 wird die Wiener Staatsoper zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Aufführung: „Giulio Cesare in Egitto“, inszeniert von Davide Livermore und unter der musikalischen Leitung von Gianluca Capuano, kehrt nach fast 65 Jahren zurück auf die Bühne der einstigen Hofoper zurück. Diese prachtvolle Produktion des Barockjuwels von Georg Friedrich Händel, das 1724 in London seine Weltpremiere feierte, wird Augen und Ohren gleichermaßen verzaubern. Das renommierte Hotel an der Ringstraße schafft dabei ein unvergleichliches und luxuriöses Opernvergnügen: Neben drei Übernachtungen in der exquisiten Symphony Suite und zahlreichen weiteren Annehmlichkeiten im Hotel genießen die Gäste bei der Aufführung exklusiven Zugang zur Ritz-Carlton-Loge in der Staatsoper. Die Loge, die normalerweise sieben Sitzplätze umfasst, wird für diesen besonderen Abend nur für zwei Gäste reserviert. In der Loge Nr. 11, links im ersten Rang gelegen, haben sie den besten Blick auf die Bühne und können die Oper in privater und luxuriöser Atmosphäre genießen. Dieses Opern- und Hotelerlebnis hat Potenzial, wahrlich lange in Erinnerung zu bleiben.

Während des dreitägigen Aufenthalts in der Symphony Suite des The Ritz-Carlton, Vienna werden die Gäste beim Arrangement „The Whole Journey – Opera“ mit den folgenden exklusiven Annehmlichkeiten verwöhnt:

Drei Übernachtungen in der eleganten und geräumigen Symphony Suite

Ein Hotelguthaben von 1.000 EUR

Zugang zur exklusiven Club Lounge

Früher Check-in und später Check-out für maximalen Komfort

Tägliches Gourmet-Frühstück für zwei Personen im Dstrikt Restaurant

Privater Transfer vom/zum Flughafen bzw. Bahnhof

Bequemer Transfer zur Oper

Exklusive Buchung der Ritz-Carlton-Loge für die Aufführung „Giulio Cesare in Egitto“ am 8. Juli 2024 in der Wiener Staatsoper (Loge 11, 1. Rang)

Exklusiver Zugang zu einer Probe der Wiener Symphoniker

Die Symphony Suite, eine Hommage an Wiens reiche musikalische Tradition, wurde in Zusammenarbeit mit den Wiener Symphonikern gestaltet. Auf 99 Quadratmetern vereint sie Luxus und Eleganz und beeindruckt mit einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer mit Essbereich, einem opulenten Marmorbadezimmer mit freistehender Badewanne und zwei begehbaren Kleiderschränken. Der Ausblick auf den Beethovenpark und das Wiener Konzerthaus, kombiniert mit einem Bang & Olufsen Soundsystem und einem Spirituosenwagen mit erlesener Auswahl, rundet das exklusive Ambiente ab. Thematisch zur Suite haben die Gäste die einzigartige Möglichkeit, eine VIP-Besichtigung der Generalproben des Wiener Symphonieorchesters zu genießen. Als Gast der Symphony Suite können sie zudem den einzigartigen Wein aus der Weinkellerei der Wiener Symphoniker verkosten.

Das unvergessliche Arrangement „The Whole Journey – Opera“ ist für 25.000 EUR für zwei Personen erhältlich. Weitere Informationen und Buchung über Reece Vanasse, Director of Leisure Sales, Tel.: +43 1 311 88 316; Mail: reece.vanasse@ritzcarlton.com

Das imposante The Ritz-Carlton, Vienna befindet sich in vier unter Denkmal stehenden, miteinander verbundene Palais aus dem 19. Jahrhundert und kombiniert legendären Service mit österreichischer Gastfreundschaft. Die 200 großzügigen Hotelzimmer, darunter 43 Suiten, überzeugen mit großzügigen Dimensionen und stilvollem Mobiliar. In der The Ritz-Carlton Club Lounge auf der 7. Etage werden die Gäste in exklusiver Atmosphäre mit personalisiertem Service und täglich fünf kulinarischen Angeboten verwöhnt. Im 1.000 Quadratmeter großen The Ritz-Carlton Spa werden Schönheits- und Wellnessbehandlungen der Naturkosmetikmarke Susanne Kaufmann sowie 111SKIN in drei eleganten und großzügigen Spa-Suiten durchgeführt. Der 18 Meter lange Indoor-Pool, der längste Indoor-Pool der Stadt, Dampfbad, Sauna und Fitnessstudio ergänzen das einzigartige Spa-Erlebnis. Auf kulinarischen Hochgenuss dürfen Gäste sich im Dstrikt Steakhouse freuen, das seine Zutaten direkt vom Hof bezieht, beim Aperitivo im Pastamara – Bar con Cucina sowie in der eleganten D-bar des Hotels. In der Atmosphere Bar auf dem Dach in der 8. Etage erwartet sie ein atemberaubender Ausblick auf die Stadt. Dieses im Herzen der Stadt, an der legendären Ringstraße gelegene Luxushotel eignet sich ideal als Ausgangspunkt für Stadterkundungen, denn die Hauptsehenswürdigkeiten Wiens sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Der 900 Quadratmeter große Veranstaltungsbereich bietet vom eleganten Boardroom für zehn Personen bis zum Crystal Ballroom für 300 Personen beste Veranstaltungsräumlichkeiten. In den Sommermonaten können Gruppen ihre Pausen und Empfänge auch auf der Atmosphere Rooftop Bar durchführen.

The Ritz-Carlton Hotel Company betreibt derzeit mehr als 115 Hotels in 35 Ländern und Territorien.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, verfügt über ein Portfolio von knapp 8.900 Hotels in 142 Ländern und Territorien und umfasst direkt und als Franchise betriebene Häuser sowie lizenzierte Vacation Ownership Resorts unter dem Dach von über 30 führender Marken.

Bild:The Ritz-Carlton, Vienna (c) Marriott International

Quelle:Marriott News Center EMEA