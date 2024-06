Neuerscheinung: EINE WELT-Album Vol. 5 ab sofort verfügbar

Von jungen Menschen für junge Menschen – Das EINE WELT-Album Vol. 5 präsentiert die 23 Gewinnersongs der fünften Runde des Song Contests „Dein Song für EINE WELT!“. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vertonen darauf in emotionalen Botschaften ihre Wünsche und Forderungen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt.

Die neueste Ausgabe des EINE WELT-Albums ist ab sofort erhältlich. Dieses Album, das fünfte seiner Art, präsentiert die 23 besten Songs des Song Contests „Dein Song für EINE WELT!“. Das Besondere daran: Die Lieder, komponiert und verfasst von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 bis 25 Jahren, widmen sich mit Leidenschaft und Kreativität dringlichen globalen Themen und Herausforderungen unserer Zeit. „So viele starke Botschaften für eine lebenswertere Zukunft auf einem Album vereint findet man wahrscheinlich selten“, sagt Dr. Jens Kreuter, Geschäftsführer von Engagement Global, „Dieses Album zeigt nicht nur, wie und wo wir selbst nachhaltige Veränderung schaffen können und müssen, sondern macht diese Botschaften durch Musik als Sprache der Welt auch für alle greifbar.“

Musik bewegt und inspiriert

Das EINE WELT-Album Vol. 5 bietet eine vielseitige Palette musikalischer Genres – von Pop und Rock über Klassik bis hin zu Rap und Balladen. Jeder Song vermittelt eine starke Botschaft zu globalen Themen wie beispielsweise globaler Gerechtigkeit, Klimaschutz, Krieg und Flucht. Dabei sorgen die inspirierenden Lieder nicht nur für ein hochkarätiges Hörerlebnis, sondern regen auch zum Nachdenken an.

Song aus Baden-Württemberg

Die zwölfjährige Matilda Getto aus Schwetzingen in Baden-Württemberg verarbeitet in ihrem Song „Und es fließt Blut“ ihre Gedanken und Gefühle zum Krieg in der Ukraine. Eindrucksvoll schildert sie aus Sicht eines Soldaten Szenen aus dem Krieg. Mit kraft vollen Bildern verdeutlicht sie den Schmerz und auch die inneren Kämpfe und Zweifel des Soldaten. Mit ihrem Lied wirft sie die Frage auf, ob es nicht eine andere, friedliche Lösung geben kann.

Fast 700 Einreichungen

Aus 674 Einreichungen wählte eine Expertenjury die 23 Gewinnersongs aus, die jetzt auf dem Album zu hören sind. Die Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. übernahm die professionelle Aufnahme dieser Stücke. „Jeder Song hat seinen eigenen Charakter. Und gerade das macht die individuelle Vorbereitung und das Coaching für unsere jungen Musikschaffenden umso wichtiger. Denn dadurch gelingt es, diesen besonderen Charakter eines jeden Songs und die darin enthaltenen Botschaften für die Eine Welt musikalisch zu unterstreichen“, erklärt Dr. Jens Kreuter.

Albumverfügbarkeit

Das EINE WELT-Album Vol. 5 ist ab sofort kostenlos als Download oder als CD-Bestellung verfügbar. Interessierte können es auf der Website des Song Contests herunterladen oder bestellen.

Vorschau: Eine neue Song Contest-Runde startet 2025

Schon jetzt arbeitet das Team bei Engagement Global am Start der nächsten Song Contest-Runde, die Anfang 2025 beginnt. Dann können musikbegeisterte junge Menschen zwischen 10 und 25 Jahren erneut zeigen, welche globalen Themen sie besonders beschäftigen und ihre Songs einreichen.

Bild:Von jungen Menschen für junge Menschen – die 23 Gewinnersongs der fünften Runde des Song Contests „Dein Song für EINE WELT!“ gibt’s ab sofort auf dem EINE WELT-Album Vol. 5. © Engagement Global / Marc John

Quelle:Engagement Global gGmbH