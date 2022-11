Thorsten Knoth verstärkt Institutional Sales bei BNP Paribas Asset Management

Thorsten Knoth verstärkt seit 1. November das Institutional Sales-Team bei BNP Paribas Asset Management („BNPP AM“). Der Vertriebsprofi bringt ein starkes Netzwerk und 25 Jahre Erfahrung insbesondere im Bereich Fixed Income ein und wird die Betreuung von Bankenkunden im Bereich Treasury sowie die Entwicklung von Pensionsfondslösungen ausbauen und den weiteren Wachstumskurs von BNPP AM in diesem Segment unterstützen.

Knoth berichtet an Nader Purschaker, Leiter institutionelle Kunden Deutschland bei BNPP AM.

BNPP AM gehört zu den führenden europäischen Vermögensverwaltern und konnte sein Angebot an traditionellen und innovativen Fixed-Income-Lösungen zuletzt stark ausbauen. Erst im April beteiligte sich der Asset Manager an der niederländischen Dynamic Credit Group, einem Anbieter hochspezialisierter Anlagelösungen im festverzinslichen Bereich und konnte so seine Angebotspalette um Assetklassen wie Dutch Mortgages und Diversified Loans erweitern. Damit ist BNPP AM ideal positioniert, um die komplexen Bedürfnisse von Banken und Neo-Banken im Treasury und im Bilanzmanagement zu unterstützen. Gleichzeitig verstärkt der Asset Manager kontinuierlich seine Kundenbetreuung im institutionellen Bereich. Erst im Oktober stieß mit Peter Martaller ein ausgewiesener Experte im Bereich Corporate Treasury und Pensions zum Institutional Sales-Team.

Hohe Expertise gefragt: Bedeutung von Fixed Income wächst in aktueller Zinslandschaft

„Mit Thorsten Knoth konnten wir für unser institutionelles Vertriebsteam einen ausgewiesenen Zins- und Anleiheexperten gewinnen. Thorsten verfügt über ein ausgezeichnetes Marktverständnis und einen langjährigen Track Record in der Betreuung anspruchsvoller Kunden wie Banken, Asset Manager und Pensionskassen“, sagt Nader Purschaker, Leiter institutionelle Kunden Deutschland bei BNP Paribas AM. „Auch an den Kapitalmärkten erleben wir eine Zeitenwende und die massiven Verschiebungen im Zinsumfeld erfordern gleichermaßen anspruchsvolle Anlagelösungen und einen Dialog auf Augenhöhe. Mit dem Know-how von Thorsten werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, die richtigen Strategien für sich zu finden und ihre Ziele zu erreichen.“

Hagen Schremmer, CEO Deutschland bei BNP Paribas AM ergänzt: „Wir arbeiten konsequent daran, unser Angebot für institutionelle Investoren weiter auszubauen und gerade bei Fixed Income erwarten wir in den nächsten Jahren eine Renaissance. Angesichts der dramatisch geänderten Zinslandschaft sowie im Hinblick auf eine nachhaltige Portfoliopositionierung ergibt sich enormer Handlungsbedarf und damit einhergehend große Chancen. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Thorsten Knoth einen so kompetenten Kollegen gewinnen konnten, der den Ausbau in diesem Bereich weiter forcieren wird.“

Erfahrung im Investment- und Geschäftsbanken-Segment

Vor seinem Wechsel zu BNPP AM war Thorsten Knoth als Abteilungsdirektor für den Vertrieb im Bereich Fixed Income bei der DekaBank zuständig und betreute in dieser Rolle unter anderem deutsche und internationale Bank Treasury-Kunden mit Fokus auf Anleihen und Zinsderivate. Zuvor leitete er das Team Institutional Rates Sales Deutschland und Österreich bei der HSBC Deutschland. Weitere Stationen machte der Finanzmarktexperte bei der Investmentbank Barclays Capital sowie bei der Landesbank Baden-Württemberg. Thorsten Knoth ist Chartered Financial Analyst (CFA) und hat sein BWL-Studium als Diplom-Kaufmann an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main abgeschlossen.

Bild Foto Thorsten Knoth, BNP Paribas Asset Management (jpg)

Quelle BNP Paribas Asset Management