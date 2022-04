TimeRide GO! gewinnt den urbanana-Award

Kölner Geschichte neu entdecken: Auszeichnung der VR- Stadtrundgänge von TimeRide

Das Kölner Zeitreise-Erlebnis TimeRide GO! ist mit dem urbanana-Award ausgezeichnet worden. Der von Tourismus NRW e.V. und seinen Partnern verliehene Preis zeichnet besonders innovative Projekte im Städtetourismus in Nordrhein-Westfalen aus. Mit TimeRide GO! werden die mobilen Virtual-Reality– Stadtführungen des Zeitreise-Unternehmens TimeRide prämiert, die mit neuen Video-Sequenzen die Illusion einer Zeitreise mitten in der Stadt jetzt nochmals verstärken.

Die Stadtrundgänge von TimeRide GO! eröffnen völlig neue Perspektiven auf Köln und laden zum Entdecken verborgener oder längst verschwundener Schauplätze ein. Die Gäste sind dazu auf einer Stadtführung mit mobilen Virtual-Reality-Brillen unterwegs und können an Ort und Stelle in 360-Grad- Szenerien der Stadtgeschichte eintauchen. So kann man beispielsweise auf der Domplatte stehend den Bau der Kathedrale im 13. Jahrhundert miterleben – dank der mobilen VR-Brillen gibt es spektakuläre Zeitsprünge durch über 2.000 Jahre Kölner Geschichte.

Das innovative Konzept zur Vermittlung von Stadtgeschichte überzeugte auch die Jury des urbanana-Awards. „TimeRide GO! macht den städtischen Raum auf vielen Ebenen neu erlebbar“, erklärt Dr. Heike Döll-König, Jurorin und Geschäftsführerin von Tourismus NRW e.V. „Wir werden direkt an die Orte des Geschehens geführt und erleben somit hautnah urbane Geschichte wie im Zeitraffer. Noch unmittelbarere Früher-Heute-Vergleich gibt es selten.“

TimeRide GO! wurde im Sommer 2020 als Antwort auf die Coronakrise ins Leben gerufen, um virtuelle Zeitreisen auch außerhalb der Indoor-Attraktion von TimeRide am Kölner Alter Markt anzubieten. Aufgrund des großen Erfolgs von TimeRide GO! werden nun neue virtuelle Szenerien beim Rundgang gezeigt, die mit Bewegtbild- Elementen das Gefühl des völligen Eintauchens ins historische Köln nochmals verstärken. Die von professionellen Guides geführten Touren dauern rund 90 Minuten und schlagen den Bogen vom römischen Köln über den Dombau bis hin zu den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und dem heutigen Karnevalstreiben.

„Die Auszeichnung mit dem urbanana-Award unterstreicht die Faszination von TimeRide GO!“, erläutert Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer der TimeRide GmbH. „Die einzigartige Verbindung aus Stadtrundgang und virtueller Realität führt unsere Gäste auf einer spannenden Zeitreise direkt zu den Original-Schauplätzen der Kölner Stadtgeschichte.“

Nach dem erfolgreichen Launch in Köln wurde TimeRide GO! im September 2021 auch in Dresden eingeführt. Weitere VR-gestützte Stadtrundgänge befinden sich aufgrund der starken Publikumsresonanz bereits für mehrere deutsche Städte in der Entwicklung.

