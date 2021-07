Trauben-Kosmetik ist ein echter Anti-Aging-Alleskönner

Als knackige und köstliche Früchte versüßen sie den Herbst. Zu einem guten Wein verarbeitet, sorgen sie wiederum für lukullischen Genuss und Entspannung. Und als Kosmetik avancieren sie zu einer echten Anti-Aging-Wunderwaffe. Die Rede ist von Trauben. Doch warum ist die Beauty-Frucht so gut für uns? Das erklären wir!



Zugegeben: Eigentlich ist Traubenpower ein alter Hut. Bereits in der Antike wusste man um die wohltuende Wirkung der Weinrebe. Heute lebt die Vinotherapie in zahlreichen Wellness-Hotels wieder auf – ob für Peelings oder wohltuende Packungen, für Massagen oder Masken.

Beauty-Frucht Traube: Das steckt drin



Der Grund: In den kleinen, süßen Früchten stecken bioaktive Pflanzenstoffe. Das beginnt bei der Schale, die einen natürlichen Zellschutz aufweist. Sie schützen Haut und Haare vor freien Radikalen. Diese sind für 80% der Hautalterung verantwortlich. Ebenfalls enthalten sind Spurenelemente, Mineralien wie Kalium und Calcium und (wenn die Trauben Kerne haben) höchst wertvolles Traubenkernöl. Das ist besonders reich an einer mehrfach ungesättigten Fettsäure, der Linolsäure. Sie eignet sich hervorragend für die Pflege anspruchsvoller und trockener Haut. Gegen Hautalterung wirkt wiederum der Wirkstoff Resveratrol. Und mehr noch: Die in der Traube enthaltenen Antioxidantien sind 10.000-mal wirksamer als Vitamin E. Sie stärken Kollagen und Elastin in der Haut.

DIY-Kosmetik mit Traube?

Viele Lifestyle-Magazine empfehlen sogar, täglich ein bis zwei Tropfen aus der Traube selbst in die liebste Pflegecreme zu träufeln – für den Extra-Anti-Aging-Kick. Auch ein DIY-Körperpeeling oder eine Maske lassen sich aus der Beauty-Frucht herstellen. Mit hochwertigen Vino-Pflegeprodukten kann man es sich noch leichter machen.

Feine Trauben-Körperpflege aus Kroatien

Die exklusive Naturkosmetik Marke ESENSA MEDITERANA setzt bei der Körperpflege wie dem Luxury Wine Serum auf die Kraft der Traube. Das leichte, schnell einziehende Serum versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit, fördert die Zellregeneration und verbessert die Hautqualität. Die vitalisierenden Eigenschaften von Traubenkernöl in Kombination mit Rosmarin- und Algenextrakten bieten seinen glättenden Effekt und verbessern Tag für Tag die Elastizität der Haut. Luxuruy Wine Serum mit Traubenkernöl, Rosmarin- und Algenextrakten 250ml VKP 48,- Euro z.B. über Parfumdreams

Samtweiche Haut ist auch das Ergebnis nach der Anwendung des Body Peeling Traube von ESENSA MEDITERANA. Es entfernt abgestorbene Hautschüppchen auf schonende und natürliche Weise und pflegt dabei noch mit ausreichend Feuchtigkeit. Body Peeling Traube mit Meersalz, Aprikosenkernen, Trauben 200ml VKP 33,- Euro z.B. über Parfumdreams

Feines Trauben-Serum von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic

Auch die smarte Beauty-Tech-Brand DR. M. setzt auf die Kraft der Traube. Im hochdosierten Serum DR. M. FAST LIFTING aus der “Elements for Beauty”-Linie ist ein sehr wirkungsvoller Extrakt aus Schweizer Eisweintrauben enthalten. In Kombination mit einem Wirkstoff der Wüstenpflanze „Rose von Chericho“ entsteht ein sofortiger Lifting-Effekt, wodurch die Haut schnell jünger und strahlender aussieht.

Beauty-Treatments in ausgewählten Spas

Ausgewählte Spas und Hotels bieten wiederum die ESENSA MEDITERANA Vinotherapie Behandlung an – für reife und empfindliche Haut. Das einzigartige Enzym-Peeling mit Traubenextrakten verwandelt sich beim Einmassieren in eine Öl-Konsistenz und entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen. Die Peel-off Maske aus Meeresalgen und konzentrierten Traubenextrakten schenkt ein vitales und schönes Hautbild.

Buchbar in ausgewählten Kosmetikinstituten und Spahotels.

Wein taugt also nicht nur, um sich jemanden schön zu trinken. Es ist ein tatsächlicher Schönmacher!

