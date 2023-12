Unbekannte schänden Grab von Helmut Schmidt – Faeser verurteilt Tat

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD) und seiner Frau Loki auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf mit Hakenkreuzen beschmiert – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilt die Vorkommnisse scharf. „Was für eine abscheuliche und geschichtsvergessene Tat“, schrieb Faeser am Samstag auf X/Twitter.

„Helmut und Loki Schmidt standen immer gegen Menschenverachtung, Rassismus und Antisemitismus ein – im Bewusstsein unserer Geschichte.“ Die Schmierereien seien inzwischen entfernt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.



Foto: Nancy Faeser (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

