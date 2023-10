Upcycling statt Recycling

MOOT und Katjes launchen Kosmetiktaschen aus upgecycelten Fruchtgummi-Verpackungen

Der Hersteller für vegane Fruchtgummis Katjes schließt sich mit Upcycling Pionier MOOT aus Berlin zusammen und entwickelt upgecycelte Kosmetiktaschen aus ausrangierten Verpackungsfolien. Die Produkte sind ab sofort im Online-Shop von Katjes verfügbar.

Die Vision: Aussortiertes Verpackungsmaterial der Katjes Süßwaren sollen upgecycelt werden und ein neues Leben bekommen. Das Upcycling bietet eine noch nachhaltigere Alternative im Vergleich zum Recycling: Da die bereits produzierten Folien nicht entsorgt, zerlegt und neu produziert werden müssen, sondern MOOT sie direkt weiterverarbeitet und aufwertet, werden Energie und Produktionsschritte eingespart.

Dafür hat MOOT zusammen mit seinem erfahrenen Team aus Produktentwicklern und Upcycling-Experten ein Konzept entwickelt: Aus den Folien werden verschließbare und wasserabweisende Kosmetiktaschen hergestellt. In Zusammenarbeit mit MOOT stellte Katjes davon eine limitierte Anzahl her und bietet diese für einen Preis von 10 Euro im eigenen Webshop an.

Katjes ist für seine Nachhaltigkeitsbestrebungen bekannt. Mit MOOT hat das Unternehmen für das Upcycling-Projekt einen erfahrenen Partner an der Seite. MOOT stellt seit 2020 Kleidung aus vermeintlichen Textilabfällen her. Das Leistungsspektrum des Berliner Unternehmens geht allerdings über den Verkauf nachhaltiger Mode hinaus: Die beiden Gründer und Geschäftsführer, Michael Pfeifer und Nils Neubauer, bieten ihr Expertenwissen zum Thema Upcycling seit diesem Jahr auch als Dienstleistung für Unternehmen an. “Upcycling-as-a-Service” nennen die Gründer das Modell.

In verschiedenen Projekten unterstützt MOOT deutschlandweit Unternehmen dabei, ihre Abfallkonzepte zu verändern und erarbeitet mit ihnen zusammen maßgeschneiderte Lösungen. Dafür senden Unternehmen MOOT zunächst Musterexemplare der Materialien zu, die zurück in den Kreislauf gebracht werden sollen. Ein Team von Produktentwicklern prüft diese auf ihre Upcycling-Fähigkeit und entwickelt Produktideen, die unweit von Berlin hergestellt und innerhalb weniger Wochen an die Unternehmen ausgeliefert werden.

Bild Katjes x MOOT Kosmetiktaschen Copyright: MOOT

