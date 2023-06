Sommerfestival in der Autostadt

Urlaubsfeeling im The Ritz-Carlton Wolfsburg

Lust auf mediterranes Strand-Feeling, laue Sommerabende, unvergessliche Open-Air-Konzerte und Action am Wasser? Und das in Deutschland? Am Wolfsburger Mittellandkanal herrscht von 7. Juli bis 20. August 2023 Festivalflair. Unter dem Motto Summer in the Autocity lädt die Autostadt sechs Wochen lang zum Sommerfestival ein. Und mittendrin: The Ritz-Carlton, Wolfsburg – das perfekte Hotel für einen stilvollen Wochenendtrip, direkt am Hafenbecken der Autostadt. 22 nationale und internationale Stars spielen im Themenpark auf zwei Bühnen Live-Konzerte aus ihren aktuellen Tour-Programmen. Mit von der Sommerpartie sind unter anderem Max Giesinger, No Angels, Hollywood Vampires (mit Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henriksen), Sarah Connor, Eros Ramazzotti, Johannes Oerding, Gregor Meyle, Clueso und abschließend Die Fantastischen Vier.

Abgerundet wird der Festivalcharakter von einem vielfältigen Rahmenprogramm – von zahlreichen Aktivitäten und Workshops über Spielangebote für Kinder bis hin zur Cool Summer Island, der schwimmenden Beachclub-Insel im Hafenbecken. Innerhalb kürzester Zeit waren die Tagestickets für das Sommerfestival, die auch den Einlass zu den Konzerten beinhalten, ausgebucht. Gäste des The Ritz-Carlton, Wolfsburg erhalten diese bei ihrem Aufenthalt inklusive.

Wie könnte ein Tag beim Sommerfestival im The Ritz-Carlton, Wolfsburg aussehen? Nach einer entspannten Nacht heißt es am Samstagmorgen erst einmal den Kreislauf in Schwung bringen. Im Fitness-Center Kraftwerk auf Höhe des Hafenbeckens stehen zahlreiche Cardio- und Kraftsportgeräte zur Verfügung. Beim Training stets im Blick: das historische Volkswagen Kraftwerk. Nach erfolgreichem Workout erwartet die Gäste im Restaurant Aura das wohl beste Frühstück der Stadt.

Mit zahlreichen regionalen Spezialitäten, Eierspeisen, Bowls und einer besonderen Kaffeeauswahl werden sie hier bei ihrem Start in den Tag begleitet. Durch die bodentiefen Panoramafenster oder von der Terrasse aus bietet sich auch von hier ein spektakulärer Ausblick auf das Hafenbecken der Autostadt und das denkmalgeschützte Kraftwerk mit seinen vier hohen Schornsteinen.

Nach dem ausgedehnten Frühstück geht es zur Hoteltür hinaus auf das Festivalgelände der Autostadt. Familien mit Kindern kommen hier voll auf ihre Kosten, denn hier wird jede Menge Action und Unterhaltung geboten. Der sogenannte „Inflatable Playground“ ist eine mit Luft gefüllte, 1.400 Quadratmeter großen Spielfläche zum Toben auf einer künstlich angelegten Insel in der Lagune – ein Riesenspaß. Der acht Meter hohe „Funwall Kletter Parcours“ mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen begeistert mit außergewöhnlichen Klettersäulen. Zahlreiche Mitmach-Aktionen bieten tolle Gelegenheiten, sich zu bewegen und dabei mit viel Spaß neue Spiel- und Sportarten zu entdecken: beispielsweise Yoga in der Luft oder auf einem Stand-up-Paddleboard, Spike Ball oder Silent Disco Walking Tours, eine angeleitete Tour zu individuell über Kopfhörer abgespielter Musik.

Für diejenigen, die lieber in Automobilgeschichte schwelgen, bietet sich ein Besuch des ZeitHaus an. Die markenübergreifende Sammlung des Automobilmuseums beinhaltet mehr als 260 Fahrzeuge von über 60 verschiedenen Marken und ist eine wahre Schatzkammer voller Fahrzeuge, die Maßstäbe gesetzt haben. Ausgepowert von den ganzen Aktivitäten knurrt nun vermutlich der Magen. Kühle Getränke, herzhafte Snacks und süße Köstlichkeiten gibt es an den Buden im Park während die Strandterrassen am Hafenbecken der ideale Ort sind, um sich ein wenig zu erholen. Und auch auf der vorgelagerten, schwimmenden Insel Cool Summer Island entspannt man bestens – barfuß im feinen Sand, chillend auf einer Liegelounge oder im Strandkorb und mit einem erfrischenden Getränk in der Hand.

Erholt und gestärkt heißt es anschließend „volle Kraft voraus“ bei einer Tour mit dem Tret-, Elektro oder Solarboot im Hafenbecken oder bei einer Überbrückung des Wasserweges auf der Seilfähre. Ableger ist der Ponton auf Cool Summer Island.

Anschließend ist es an der Zeit, sich ein wenig zurückzuziehen, den Trubel des Sommerfestivals hinter sich zu lassen und sich im Spa des The Ritz-Carlton, Wolfsburg auf sich selbst zu konzentrieren. Höhepunkt ist mit Sicherheit das außergewöhnliche Badevergnügen im 40 Meter langen Außenpool, der von Bäumen umgeben wie ein Ponton im Hafenbecken schwimmt, und dessen Rahmen die imposante Kulisse des Kraftwerks bildet. Auch aus einem umfangreichen Angebot aus Massagen oder kosmetischen Behandlungen kann gewählt werden, Dampfbäder und Saunen genutzt werden. Nach dem Chillout am Pool und im Spa heißt es fertig machen für die Konzerte.

Insgesamt 22 nationale und internationale Stars sorgen sechs Wochen lang für Festival-Feeling in der Autostadt. Auf zwei Outdoor-Bühnen geben sich die Singer-Songwriter und Bands bei Live-Konzerten die Klinke in die Hand. Mit ihren aktuellen Tour-Programmen präsentieren sie das Beste aus Rock und Pop, Jazz, HipHop und Metal. Um 16 Uhr beginnen die Konzerte an der Porsche-Bühne, um 19 Uhr an der Lagunenbühne. Eine Konzertübersicht gibt es hier. Zwischen den Konzerten oder danach ist die Cool Summer Island die richtige Location für einen Drink oder Snack, denn dann wird die Insel mit DJ und Loungemusik zum perfekten Beachclub, um den Abend ausklingen zu lassen.

Die Autostadt mit ihrem Sommerfestival und das The Ritz-Carlton, Wolfsburg sind der ideale Ort für kleine und große Auszeiten, Action im Park, Strandleben und richtig gute Live-Musik. Alle Informationen zum Sommerfestival und die Öffnungszeiten unter www.autostadt.de/sommer

Foto: The Ritz-Carlton, Wolfsburg – Außenansicht und Pool. Bildnachweis: Marriott International

Quelle Marriott Hotel Holding GmbH