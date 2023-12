US-Börsen im Plus – Öl deutlich teurer

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 37.545 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.775 Punkten 0,4 Prozent stärker, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.075 Punkten 0,5 Prozent fester. Insgesamt fiel das Handelsvolumen eher gering aus, an vielen Börsen wird erst ab Mittwoch wieder gehandelt. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 80,72 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend stärker.

Ein Euro kostete 1,1041 US-Dollar (0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9057 Euro zu haben.



Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts