Sie teilen alles – Valentinstag Geschenke für Paare

Alles zusammen: Valentinstaggeschenktips für Paars, die fast alles zusammen machen

Valentinstag, der Tag der Liebe, steht vor der Tür. Wer einer geliebten Person ein Geschenk machen möchte, hat am 14. Februar die beste Gelegenheit des Jahres. Neben Blumen sind auch Düfte bereits seit Jahrhunderten ein Symbol der Liebe. Nicht ohne Grund gehören Düfte zu den beliebtesten Geschenken unter Paaren.

Neu ist, dass bei Düften nicht mehr in den traditionellen männlichen und weiblichen Rollen gedacht wird. Unisex Düfte, die sowohl Frauen als Männer tragen können, werden immer erfolgreicher.

Das eröffnet neue Welten auch bei Valentinstagsgeschenken. Wer ein Paar beschenken möchte, kann das jetzt mit einem einzigen Parfüm tun. Einem Duft, den beide tragen können. Besonders gut eignet sich das für tief verbundene Paare, die fast alles teilen, selbst den Duft.

Auch Paare selbst können sich mit einem gemeinsam Parfüm ein Geschenk zum Valentinstag machen. Oder aber Ihren Liebling mit der Damen- bzw. Herrenversion Ihres beliebten Duftes beschenken. Wir stellen die besten Unisex-Düfte und speziell für Paare entworfene Parfümdüfte vor.

Burberry London

Burberry London steht für klassische englische Eleganz, aber nicht ohne auf moderne Elemente zu verzichten. Von Vorurteilen und festgeschriebenen Rollenbildern ist der Duft frei. Wie die britische Metropole London liegt das Burberry Parfüm am Puls der Zeit.

Eine tragende Jasmin-Note mischt sich in Burberrys London mit Moschus und Sandelholz. Das Flacon ist im unverkennbaren Burberry Style designt. Trotz hoher Qualität, die die Luxusmarke immer garantiert, ist die Parfümreihe Burberry London für jeden erschwinglich.

Dolce & Gabbana The One

Die italienische Traditionsmarke Dolce & Gabbana richtet sich an Menschen, die Extravaganz und Glamour schätzen. Anders als die kühle Klarheit der britischen Marke Burberry bevorzugen Dolce & Gabbana Intensives und Auffälliges, aber nie ohne Eleganz.

Inspiriert von der Mode und dem Lebensgefühl Siziliens haben die Designer ihren Duft “The One“ kreiert. Und obwohl die Lebenseinstellung in Sizilien einen andere ist als in London, ist der Duft von zu klassischen Ansichten frei.

The One ist unisex und androgyn und wird von Frauen und Männern getragen, die gerne mit ihren klassischen Rollen spielen. Das edle goldene Flacon macht die Träger bereits darauf aufmerksam, was sie erwartet. Vanille und Bergamotte mischen sich in The One mit fruchtigen aber auch holzigen Noten.

Gucci Intense

Auch Gucci ist eine italienische Edelmarke mit viel Tradition. Anders als Dolce & Gabbana verkörpert Gucci jedoch den italienischen Norden. Im Fokus steht die Modemetropole Mailand, in der seit Jahrzehnten Trends entstehen, die die gesamte Modewelt prägen. Jung, modern und dennoch intensiv und eindringlich, das ist Guccis Intense. Das Unisex Oud Parfum mit orientalischem Hauch setzt auf Diversität und Modernität, ganz wie die italienische Fashionmetropole.

Armani Code

Unisex Düfte gewinnen zunehmend an Popularität. Der Armani Code jedoch war einer der ersten Unisex Düfte, der von den Käufern angenommen wurde. So hat das Parfüm für alle neuen Düfte den Weg bereitet. Seiner Zeit voraus hat der Armani Code Trends gesetzt und bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Wer den Duft des Armani Codes wahrnimmt kann ihn zumeist sofort zuordnen, eine Seltenheit in der Parfümwelt.

Das dunkelblaue Flacon verkörpert die Mystik des Armani Dufts. Grauer Amber, Olivenblüten und Essenzen der Tonka-Bohne machen ihn so einzigartig und charakteristisch.

Autor: Lara Siebert

