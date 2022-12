Frisch gemixt: mit dem GREENFORCE Bio Vegurt in den Veganuary

Der Januar steht auch im nächsten Jahr wieder ganz im Zeichen einer veganen Ernährung. Was passt da besser als die rein pflanzlichen Produkte von GREENFORCE?

Ganz neu ist der Bio Vegurt in der Sorte Natur – ein veganer Bio Joghurt zum Selbermixen. Der frische, natürliche Vegurt schmeckt am besten pur oder gerade zur Weihnachtszeit mit Spekulatius Granola und unbehandelter, geriebener Zitronenschale. Aber auch als Topping auf frischen Waffeln ist er ein absoluter Genuss. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Pünktlich zum Veganuary folgen Anfang Januar dann noch weitere Sorten des Vegurt. Wir freuen uns auf Vanille, Banane, Blaubeere und Erdbeere.

Da steigt direkt die genüssliche Vorfreude auf das neue Jahr.

Was den neuen Bio Vegurt Natur von GREENFORCE so besonders macht:

# Glutenfrei

# Fettarm

# Proteinquelle

# Ballaststoffquelle

# Salzarm

# Aus kontrolliert biologischen Anbau

# Ohne Zusatz von Soja, Geschmacksverstärkern, Konservierungsmitteln, Süßungsmitteln und Laktose

Einfach mit Wasser anmixen und geniessen.

Die GREENFORCE Rezeptideen für den Veganuary

Was wäre eine Veganuary ohne den guten Vorsatz, wieder etwas mehr auf sich und seine gesunde Ernährung zu achten? Ein absoluter GREENFORCE Klassiker ist die Easy To Mix vegane Frikadelle.

Wir haben hier unsere leckersten Rezeptideen zusammengestellt. So schmeckt der Veganuary gleich noch besser.

Feta-Frika mit Gemüse

Zutaten für 2 Personen:

1 Easy To Mix Frikadellen

1 Karotte

1 Paprika

1 Zwiebel

2 Frühlingszwiebel

50g Pilze

4 mittelgroße Kartoffeln

Veganer Feta zum Füllen

Frische Petersilie zum Anrichten

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Easy To Mix Frikadellen nach Anleitung mixen und kühlen. Mit Feta füllen und in einer Pfanne anbraten. Gleichzeitig das Gemüse in einer anderen Pfanne anbraten und dann mit den Frikadellen servieren. Mit frischer Petersilie anrichten. Genießen

Fisch Frika mit Tomaten-Gurken-Salat

Zutaten für etwa 2 Portionen:

½ Packung Easy To Mix Fisch-Frika

¾ Gurke

3 große Tomaten

½ Zwiebel

Saft einer halben Limette

1 EL Essig

2 EL Öl

Ein paar frische Minzblätter

½ TL Chilipulver

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Easy To Mix Fisch-Frika nach Anleitung mixen und kühlen. Währenddessen Gurke und Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel schälen und klein schneiden. Minzblätter waschen, trocken schütteln und klein schneiden. Für das Dressing Essig, Öl mit dem Limettensaft und den Gewürzen vermengen. Tomaten- und Gurkenwürfel zusammen mit dem Dressing und den Minzblättern in einer Schüssel verrühren. Nach der Kühlzeit aus der Fisch-Frika-Masse Fischfrikadellen formen und nach Anleitung braten. Fischfrikadellen mit dem Salat anrichten und schmecken lassen!

Frika Bowl mit Pink Hummus

Zutaten

Bowl:

Easy To Mix Frikadelle

Spinat

Limette

Paprika

Tomaten

Avocado

Quinoa

Pink Hummus:

200g Kichererbsen aus der Dose

1 rote Bete

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 EL Tahin

Gewürze: Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel & Knoblauchpulver

Salatdressing:

1 EL Öl

1 1/2 EL Zitronensaft

2 TL Thymian

Optional: 1 TL Ahornsirup

Zubereitung:

Easy To Mix Hack nach Anleitung mixen und kühlen. In der Zwischenzeit Quinoa ca. 15 Minuten bei schwacher Hitze in Salzwasser köcheln lassen. Danach über einem Sieb abgießen. Für den Pink Hummus alle Zutaten miteinander im Mixer zerkleinern. Ggf. Noch etwas Öl dazugeben. Frikadellen-Masse aus dem Kühlschrank nehmen Frikadellen daraus formen. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und die Frikadellen pro Seite ca. 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten.

Salatdressing zubereiten: Hierfür alle Zutaten miteinander vermischen.

Alle Zutaten gemeinsam in eine Bowl geben & genießen.

GREENFORCE Vegurt in der Sorte Natur ist unter greenforce.com erhältlich und kostet 2,99 €.

