Namhafte Business Angels investieren in Kölner Startup pola – neben Fußball, Profi und Nationalspieler Benjamin Henrichs vom RB Leipzig, der sein Debüt als Business Angel gibt, investiert auch Rose Bikes Gesellschafter und Digitalunternehmer Marcus Diekmann sowie weitere Angels in das AI-SaaS welches Scouting und Booking Prozesse für Models & Creator automatisiert. Die zwei Co-Founder Sophia Wittrock und Adrian Ballosch sammeln insgesamt eine mittlere 6-stellige Summe ein.

Mit Marcus Diekmann hat das Start-up pola bereits einen Top-Investor an Board und kann jetzt auch auf Unterstützung von Benjamin Henrichs bauen. Der Fußball Profi von Bundesligist RB Leipzig beteiligt sich an dem 2021 gegründeten Start-up. Aufmerksam ist Heinrichs auf pola geworden, als er zu Gast in der Gründershow Founders League war, wo er pola auf der Bühne pitchen gesehen hat: „Ich habe sofort Interesse gehabt, als ich Adrian und Sophia auf der Bühne gesehen hab“ so Henrichs. Mit insgesamt 500.000 Followern auf Instagram und TikTok bringt Henrichs viel Erfahrung als Social Media Persönlichkeit mit und kann so auch aus Nutzerperspektive den Aufbau von pola unterstützen.

Weitere Investoren

Neben Henrichs steigt auch Rose Bikes Gesellschafter und Digitalunternehmer Marcus Diekmann bei pola ein. „Gemeinsam nach vorne! Daran glaube ich und dafür steht pola zu 100 % indem es das Model & Creator Business demokratisiert. Ich glaube an diese Vision und habe mich deswegen daran beteiligt!“ Zitat Diekmann. Zu den Angels von pola zählt auch Marc Weindinger, Gründer der Mannheimer Performance-Marketing Agentur Schema M und dem Tracking Tool Tracify.

„Wir von Schema M suchen ständig neue Creator und Werbegesichter für unsere Kunden. Bei pola können wir auf einen riesigen Pool an frischen und neuen Gesichtern zurückgreifen und sehr einfach neue Creator sourcen.“ so Weindinger. Ebenfalls zu den Investoren gehört ein Film-Produzent aus Köln welcher bereits einen Emmy gewonnen hat sowie eine Oscar-Nominierung zu seinen Erfolgen zählen darf (möchte nicht namentlich genannt werden).

Creator Economy Startup pola schließt Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren ab

Quelle pola UG