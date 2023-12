Volocopter erobert Kinderherzen mit Erstflug in Osaka und Hyogo

Volocopter, der Pionier der Urban Air Mobility (UAM), hat vom 7. bis 13. Dezember erfolgreich eine pilotierte 2X Flugtestkampagne in Osaka und Amagasaki durchgeführt. Dabei wurden alle nötigen Tests in Vorbereitung auf die EXPO 2025 abgeschlossen, die es dem Team ermöglicht haben, sich mit den örtlichen Verfahren und der Umgebung vertraut zu machen. Der 500-Tage-Countdown bis zur Eröffnung der Osaka Kansai World EXPO 2025 hat begonnen. Volocopter plant dort, mit seinem kommerziellen Flugtaxi, dem VoloCity, zu fliegen.

Die Testflüge dienten einem doppelten Zweck: dem Testen des Flugbetriebs unter ähnlichen Bedingungen, wie sie auf der EXPO zu erwarten sind, und der Förderung des öffentlichen Bewusstseins für elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) in Japan. Lokale Gäste, darunter der Gouverneur von Osaka, der Bürgermeister von Osaka City, Vertreter der Präfektur, städtische Beamte, Partner und Medien, waren Zeugen des letzten Testflugtages, der von der Sumitomo Corporation, Volocopters strategischem Partner und Investor in Japan, mitorganisiert wurde. Darüber hinaus nahmen über 200 Grund- und Sekundarschüler aus der Region an der Veranstaltung teil und diskutierten mit Volocopter-Geschäftsführer Christian Bauer, Chef-Testpilot Paul Stone, dem Gouverneur von Osaka, Hirofumi Yoshimura, und dem Bürgermeister der Stadt Osaka, Hideyuki Yokoyama, über die innovative eVTOL-Flugzeugtechnologie.

Ein erfolgreicher Flugbetrieb auf der EXPO 2025 erfordert Vorbereitungszeit. Alle Flugtests wurden auf dem Osaka Heliport in der Nähe des geplanten Standorts des EXPO-Pavillons 2025 in der Bucht von Osaka durchgeführt. Dieser Standortvorteil liefert Einblicke und Daten über den dann tatsächlichen Volocopter eVTOL-Betrieb während der Ausstellung. Die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden wie dem Japan Civil Aviation Bureau (JCAB), den örtlichen Fluglotsen, Notfallteams und Infrastruktureigentümern wird einen schnelleren Übergang von der Erprobung zur kommerziellen Zukunft der Branche ermöglichen, ebenso wie für den VoloCity, wenn er 2025 in den Himmel über Osaka aufsteigt.

Hirofumi Yoshimura, Gouverneur der Präfektur Osaka, sagte: “Schön, dass ich den Testflug von Volocopter neben Hunderten von aufgeregten SchülerInnen und so nah am Gelände der EXPO 2025 miterleben konnte. Der 2X brillierte mit einem stabilen und unglaublich leisen Flug. Ich setze große Erwartungen in eVTOLs, und mithilfe von Hyogo und anderen benachbarten Präfekturen werden wir die EXPO zu einem Erfolg machen, um die Zukunft der Branche über 2025 hinaus zu unterstützen“.

Die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen, als der Volocopter in die Luft ging, war mein absolutes Highlight des Tages“, so Christian Bauer, CFO und CCO von Volocopter. „Wir konzentrieren uns in Japan auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eVTOLs und die Schaffung eines UAM-Ökosystems. Volocopter und seine Partner bereiten sich bereits heute auf die Expo 2025 vor, um sicherzustellen, dass wir über das nötige Know-how für einen dann nahtlosen Betrieb verfügen“.

Anfang der Woche führte der Volocopter 2X bereits mit Besatzung in Zusammenarbeit mit der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japans nationalem Forschungs- und Entwicklungszentrum, einen Flugversuch durch. Für diese mehrtägige Testflugkampagne erhielt Volocopter Zuschüsse von der Präfektur Osaka, der Stadt Osaka, der Präfektur Hyogo und der NEDO. Weitere Unterstützung kam von den Sponsoren Sumitomo Corporation, Sekisui Chemical Company, Mitsui Sumitomo Insurance Company, Kintetsu Group Holdings und Schenker-Seino Company.

Das Engagement von Volocopter in Japan geht auf das Jahr 2018 zurück, als das Land als eines der ersten sein Engagement für die Einführung von UAM bekannt gab. Seit Ende 2022 hat Volocopter in Japan mehrere Zuschüsse erhalten, um Unterrichtsstudien über eVTOLs für Schulkinder in Osaka sowie Routen- und Kommunikationsdurchführbarkeitsstudien in Tokio durchzuführen. Im März 2023 präsentierte das Unternehmen das VoloCity-Modell in einem Einkaufszentrum im Stadtzentrum von Osaka, wo es innerhalb weniger Tage Tausende von Besuchern anlockte. Als Vorreiter für die Einführung von UAM in Japan verfügt Volocopter über die Erfahrung und das Fachwissen, um mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten und ein UAM-Ökosystem zu schaffen, das ein sicheres und nachhaltiges Umfeld für UAM schafft.

