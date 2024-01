Was für ein Saftladen – das Bergblut

Saftladen? Lieben wir. Darum machen wir aus der anstehenden Fastenzeit dieses Jahr ganz einfach eine Saftenzeit. Die Bio Saftkuren von Bergblut sind der perfekte Weg, um unserem Körper eine Auszeit zu gönnen, den inneren Reinigungsprozess wieder anzukurbeln und neue Energie zu gewinnen. Alle Säfte bestehen zu 100% aus biologischem buntem sowie grünem Obst und Gemüse, sind vollkommen frei von Zusätzen und werden schonend kaltgepresst, damit die hochwertigen Inhaltsstoffen in bester Qualität bei uns zu Hause eintreffen. Jede Saftmischung besteht aus einer besonders ausgewogenen Zusammensetzung und enthält mindestens 5 Portionen frisches und abwechslungsreiches Obst und Gemüse. Bei soviel Vielfalt können wir es gar nicht mehr erwarten und starten am liebsten morgen mit der Saftenzeit.

Bergblut. Alles bio. Alles gesund.

Die gesundheitlichen Vorteile einer Saftkur.

Unser Körper ist unser höchstes Gut und wir achten mehr denn je auf eine bewusste Lebensweise. Daher ist es wichtig, dem Verdauungssystem regelmäßig eine Auszeit zu geben, um wieder zu neuer Energie zu gelangen. Eine Saftkur kann der perfekte Weg hierfür sein. Sie mag zwar für den/die ein oder andere:n eine Herausforderung mit sich bringen, hat aber auch eine Reihe von Vorteilen, denn Obst und Gemüse liefert wichtige Vitalstoffe, Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien, die zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragen können. Durch eine Saftkur und eine entsprechende Ernährung kann auch der natürliche Entgiftungsprozess im Körper unterstützt werden, um ihn wieder zurück in seine ursprüngliche Balance zu bringen.

Nachhaltigkeit bei Bergblut.

Die Bergblut Bio Säfte bestehen zu 100% aus frischen, natürlichen Zutaten, die alle aus biologischem Anbau stammen und weitestgehend von lokalen Bio-Bauern oder Bio-Lieferanten bezogen werden. Dabei werden die Transportwege kurz gehalten, was einen positiven Effekt auf unsere Umwelt mit sich trägt. Abgefüllt wird in 100% recyclebare PET Flaschen, die ressourcenschonend hergestellt werden und CO2 Emissionen deutlich einsparen. Verpackt werden die Produkte in recyclebarem Karton, der aus Pflanzenfasern besteht und klimaneutral direkt in Tirol (Österreich) hergestellt wird.

Bergblut. Die pure Essenz der Natur.

How to? Das Stay Clean Bio Programm von Bergblut.

Um den Körper bestmöglich auf eine Saftkur vorzubereiten ist es wichtig, bereits ein paar Tage vor dem eigentlich Programm seine Ernährung durch frisches Obst und Gemüse sowie reichlich Wasser oder Kräutertees anzupassen. Den Konsum von tierischen Produkten, Kaffee, Zucker oder Alkohol sollte man weglassen und dem Körper Ruhe und Erholung gönnen. Die Bergblut Bio Saftkur dauert dann in der Regel 1-9 Tage, je nachdem ob man Einsteiger ist oder bereits Erfahrungen mit dem Fasten hat:

# Der 1. + 2. Tag sind Entlastungstage, an dem noch 1-2 Mahlzeiten eingenommen werden, gefolgt von einzelnen Säften.

# Ab dem 3. Tag startet die komplette Saftkur und die Säfte werden nach Trinkempfehlung verzehrt. Zusätzlich gibt es 1,5 – 2 Liter stilles Wasser oder Kräutertees.

# Begleitend zu den Saftkuren gibt es die Möglichkeit, jeden Tag einen Bergblut Bio Vitamin Shot zu trinken.

# Ideal für den Winter sind die Bergblut Bio Suppen, die man als warme Mahlzeit in die Kur integrieren kann.

Hat man die Saftkur beendet, sollte man sich erst langsam wieder an feste Nahrung gewöhnen und in den Tagen nach der Kur nur leichte Kost wie einen Apfel, eine Suppe oder gedünstetes Gemüse zu sich nehmen. Wichtig ist, weiter reichlich Wasser und Tee zu trinken, um den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen und die Ernährung (langfristig) gesund, natürlich und rein zu halten mit frischem Obst, Gemüse, Geflügel oder Fisch.

Bergblut. Tut dem Körper gut.

Die Bergblut Produkte sind online unter dasbergblut.com erhältlich. Eine Saftkur kostet ab 27,50 € (Bio Saftkur Basic für einen Tag mit 5 Säften á 330ml)

Die Bergblut Bio Säfte können einmalig oder im Saft-Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig die Möglichkeit, sich 1 x pro Monat mit einer Lieblingsauswahl an Säften beliefern zu lassen.

Titelbild: Bergblut FotografJosef-David

Quelle Sonja Berger Public Relations