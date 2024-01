Love is in the air – der Frühling mit mother nature.

Liebe Dich selbst. Vollkommen. Bedingungslos. Achtsam.

Wenn wir uns selbst lieben und achten, können wir diese Liebe auch allem anderen Leben weitergeben. mother nature widmet die Zeit der Frühlingsgefühle und der Schmetterlinge im Bauch diesmal besonders werdenden Müttern, denn vor allem in der Schwangerschaft ist es wichtig, sich selbst zu lieben. Die Veränderung des Körpers, die Vorfreude und manchmal auch die Herausforderung dieser Transformation prägen die Verbindung von Mutter von Kind wesentlich und geben Grund genug, sich als Mommy To Be während der Reise zur Geburt ganz besonders zu lieben, zu schätzen und zu feiern.

mother nature. For the love of love.

Für Mamas und Nicht-Mamas: so können wir Selbstliebe stärken.

Die Liebe zu uns selbst ist wichtig. Sie stärkt nicht nur die Beziehung von Mutter und Kind, sondern auch die mit allen anderen. Hier ein paar Inspirationen die uns helfen, Selbstliebe im Alltag zu verwirklichen:

# Tägliches Journaling um Gefühle festzuhalten und zu reflektieren

# Achtsamkeit und Meditation (Dankbarkeit in den Tag bringen, Auszeiten kreieren >> mehr unter mother-nature.com)

# Positive Affirmationen

# Fototagebuch erstellen um sich an das Wunder, dass der Körper erschaffen hat, zu erinnern

# Regelmäßige Selbstpflege-Rituale wie entspannende Massagen, Verwöhnmomente durch Beautyanwendungen oder einfach nur Zeit für sich selbst

# Kreativer Ausdruck durch künstlerische Tätigkeiten (Malen, Singen, Tanzen…)

# Bewegung nach Bedarf (Yoga, Pilates, Stretching, leichtes Workouts…)

mother nature. For the love of self-love.

Die 5 Phasen von mother nature.

Der Wunsch nach einer eigenen Familie ist für viele Paare immer noch der größte und macht die Liebe zueinander einfach vollkommen. mother nature bietet Frauen für jeden Abschnitt der Schwangerschaft eine optimale Vitamin- und Nährstoffversorgung, um den weiblichen Körper bei Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, während der Stillzeit und nach der Geburt auf ganz natürliche Weise zu unterstützen.

# Kinderwunsch I Phase 0 ist optimal auf die Bedürfnisse während der Kinderwunschphase abgestimmt. Die enthaltenen Vitamine und Nährstoffe unterstützen dabei, schwanger zu werden und sich bestmöglich auf die Schwangerschaft vorzubereiten.

# mother nature Frühschwangerschaft + Omega 3 I Phase 1 für die gesunde Entwicklung des heranwachsenden Fötus, denn erade im ersten Trimester der Schwangerschaft ist die Vitamin-und Nährstoffversorgung besonders wichtig.

# mother nature Schwangerschaft + Omega 3 I Phase 2 für die vermehrte Versorgung des Babys mit Vitaminen und Spurenelementen während der Schwangerschaft.

# mother nature Stillzeit + Omega 3 I Phase 3 für eine optimale Nährstoffversorgung der stillenden Mutter, da das Baby alle wichtigen Nährstoff direkt über die Muttermilch aufnimmt.

# mother nature Refresh I Phase 4 Refresh stärkt den Körper der Mutter nach der Geburt mit allen notwendigen Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, die eine Regeneration optimal unterstützen.

mother nature. For the love of new life.

mother nature ist online unter mother-nature.com erhältlich. Sie kosten ab 39,99 € (z.B. Kinderwunsch I Phase 0)

Die Produkte von mother nature sind alle vegan, laktose-und glutenfrei und kommen komplett plastikfrei in einem praktischen Braunglas.

Bild ©mothernature

Quelle Sonja Berger Public Relations