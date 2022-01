Das Hamburger Unternehmen WAXCAT agiert seit knapp zehn Jahren erfolgreich als Spezialist für professionelles Waxing und Augenbrauenmodellage am Markt. Geschäftsführer Ani Arora setzt auch im neuen Jahr auf höchste Qualität, auf Expansion und sucht Franchisenehmer*innen.

WAXCAT ist nicht nur seit vielen Jahren einer der führenden Anbieter, wenn es um professionelle Haarentfernung geht, sondern auch innovativ.

Dort, wo andere Anbieter auf ein einziges Wachs für die Haarentfernung setzen, lässt WAXCAT den Kunden die Wahl: klassisches Wachs, Premium-Wachs, das nahezu schmerfrei zu entfernen ist und – ganz neu – veganes Wachs. Alles für die Kundinnen und Kunden, die genau diesen Service in den bislang fünf Filialen in Hamburg zu schätzen wissen und in den meisten Fällen zu Stammkunden werden.

Doch Ani Arora, Geschäftsführer und Inhaber von WAXCAT, möchte mehr. Nicht nur in Hamburg sollen weitere Filialen eröffnet werden, auch deutschlandweit soll WAXCAT wachsen – im doppelten Sinne. Und dafür sucht er Franchisenehmer*innen, die Lust haben, die Branche weiter anzukurbeln. „Seit 2005 existiert in Deutschland ein Markt für reine Waxing Studios.

Fast 200 Millionen Menschen in Europa zwischen 20 und 49 Jahren entfernen regelmäßig ihre Körperhaare. Davon allein 30 Mio. in Deutsch- land. Und der Bedarf wächst wortwörtlich immer wieder nach. Waxing ist heute selbstverständlich und die Zielgruppe ist sehr kaufkraftstark“ erklärt Ani Arora seinen Wunsch nach Franchisepartner*innen.

Die Depiladoras – so heißen die Frauen und auch Männer, die Profis in Sachen Haarentfernung sind, werden im WAXCAT eigenen Schulungszentrum ausgebildet. Für die Behandlungen wird ein exklusiv für WAXCAT unter strengen Auflagen hergestelltes Wachs aus Europa auf Bienenwachsbasis genutzt.

„Der Einstieg in unser Franchise-System ist auch mit geringem Eigenkapital schon möglich. Die anfänglichen Investitionskosten beinhalten ein komplett ausgestattetes Studio, sowie den Produktbedarf des ersten Monats. Ebenso gehört die Depiladora-Schulung dazu“, so Ani Arora weiter und freut sich über Bewerbungen, die unter anderem über das Portal „Franchise direkt“ möglich sind: https://waxcat.de/franchise/

Wer Lust hat, weitere Städte und Standorte von WAXCAT zu überzeugen, wird dort fündig oder kann sich jederzeit gern direkt bei WAXCAT melden.

WAXCAT-Fakten:

Gegründet 2012



Gründer*in: Inna Wagner und Ani Arora



Geschäftsführer: Ani Arora



Filialen: 5 x Hamburg



Umsatz: über 1 Mio. / Jahr



Mitarbeiter*innen: 15-18



Sponsoring: HSV-Frauen- und Mädchenfußball

Weitere Informationen finden Sie hier



Quelle: Waxcat GmbH/ PRaffairs GbR