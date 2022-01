Der Wellness- und Beautymarkt boomt auch weiterhin in Deutschland, doch ist sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Der zunehmende Trend der Deutschen, gesundheitsbewusst zu leben und das körperlich-seelische Wohlbefinden zu steigern, bietet einen enormen Spielraum. Wertewandel und demografische Verschiebungen sorgen für steigenden Umsatz. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und innovativen Beauty– und Wellness-Produkten gewinnt an Bedeutung.

Daher ergeben sich sehr gute Zukunftsaussichten für Existenzgründer, die sich in diesem Bereich selbstständig machen. Das dachten sich auch die Macher unserer Start-ups und gründeten mit stimmigen, ganzheitlichen Konzepten, viel Mut, Leidenschaft und hohem Arbeitseinsatz ihre jungen Unternehmen.

Health-Startup MoleQlar setzt auf revolutionäre Longevity Forschung

Mit smarten Nahrungsergänzungsmitteln zu mehr Prävention – statt Kuration

Gründer MoleQlar Max Griessinge

“Krankheit macht ständig auf sich aufmerksam – Gesundheit tut das nicht.”, so Max Griessinger, CEO von MoleQlar. Er gründete MoleQlar neben dem Medizinstudium und machte so den Schritt ins Unternehmertum. Während des Studiums hatte er gemerkt, dass die Medizin ein Neudenken braucht – weg vom Status quo, hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz. Inspiriert wurde er dabei durch die Langlebigkeitsforschung, die sich nicht mit der Behandlung einzelner Krankheiten, sondern mit der Verhinderung ihres Hauptrisikofaktors beschäftigt: dem Altern. Heute ist das Studium im Endstadium und das Unternehmen zählt zehn Beschäftigte, die die Vision einer gesunden Zukunft teilen.

MoleQlar – Longevity ist in unserer DNA

Gegründet im Jahre 2020 von drei Medizinstudenten rund um CEO Max Griessinger ist das junge Startup MoleQlar angetreten, Menschen zu mehr und tiefgreifenderer Gesundheitsprävention zu bewegen. MoleQlar will nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität verbessern und die gesunde Langlebigkeit fördern. Das junge Team von MoleQlar möchte damit das Wertvollste – unsere Gesundheit – möglichst lange erhalten. Dieses Neudenken von medizinischen Grundprinzipien beruht auf dem Wissenstransfer von der Wissenschaft hin zur Allgemeinheit. Komplementiert wird das holistische Konzept von innovativen Produkten und smarten Supplements so wie der Experten-Beratung durch medizinisches Fachpersonal.

Weitere Informatione: www.moleqlar.de

ESENSA MEDITERANA – Innovative und einzigartige Verbindung von Phyto-, Aroma-, und Thalassotherapie

In ihrer Heimat Kroatien und den Nachbarländern Slowenien, Mazedonien und Italien ist die Marke ESENSA MEDITERANA schon längst etabliert. Hochwertige Kosmetikinstitute wie auch Fünf-Sterne-Hotels setzen nun auch in Deutschland und Österreich mehr und mehr auf die Expertise der Luxus-Naturkosmetik-Brand.

Zahlreiche Marken schreiben sich die Verbindung von Natur und Wissenschaft auf die Fahne: Die kroatische ESENSA MEDITERANA gibt dem Ganzen aber noch einen besonderen und so nicht dagewesenen Twist. Denn alle Pflegeprodukte sind inspiriert an Phyto-, Aroma- und Thalassotherapie zugleich.

Gründer Esensa Mediterana – Sanja Brkovic und Didier Wächter

Bedeutet im Klartext: Natürliche ätherische Öle und kostbare Essenzen, erlesene Pflanzenextrakte sowie wertvolle Spurenelemente und Mineralien aus Algen und weiteren Meeresorganismen wirken in Synergie und sorgen für außergewöhnliche Wirkungskraft. Das ist etwas nie Dagewesenes – und es trifft den Nerv der Zeit: Denn Natürlichkeit und Transparenz ist auf dem Kosmetikmarkt gefragter denn je.

„Made with Love“

Die visionäre Unternehmerin Ivana Legovic gründete im Jahr 2004 mit viel Herzblut und Hingabe die feine Marke nach dem maßgebenden und bis heute geltenden Credo: Aus besten Pflanzen- und Meeresextrakten beste Pflegeprodukte zu kreieren. Passend dazu wurde auch der Markenclaim gewählt: „Made with Love. “Das Konzept hat Erfolg. Heute umfasst die Brand zahlreiche Linien, jeweils mit einem individuellen Fokus. Von der Basis- und Körperpflege über die Anti-Aging-Produkte bis hin zur luxuriösen Spa Collection: Alle Produkte von ESENSA MEDITERANA sind besonders verträglich und zugleich hochwirksam.

Und das aus gutem Grund: Denn die kroatische Kosmetikmarke verzichtet auf den Zusatz von Parabenen, Mineralöle, Silikone und Alkohole sowie gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe. Alle Produkte basieren auf der einzigartigen Verbindung aus Phyto-, Aroma- und Thalassotherapie. Die Produkte sind in Wellnesshotels und Day-Spas, hochwertigen Kosmetikinstituten und Parfümerien, sowie online auf Parfumdreams erhältlich.

Weitere Informationen: www.esensamediterana.de

Tiroler Berghanf: PREMIUM HANFPRODUKTE – MADE IN TIROL

TIROLER BERGHANF wurde 2020 von den Cousins Michael und Johann Walch mit der Mission gegründet, der jahrtausendealten und früher in Tirol – Österreich heimischen Kultur- und Heilpflanze Hanf zu ihrer Renaissance zu verhelfen und ihr enormes gesundheitsförderndes Potential für jeden verfügbar zu machen.

Die Gründer setzen dabei auf nachhaltigen Outdoor-Anbau und eine Nutzung der gesamten Pflanze, um im Sinne einer modernen Kreislaufwirtschaft möglichst klimaneutral zu wirtschaften. Mit der Marke TIROLER BERGHANF rücken sie das Thema „Hanf“ in die gesellschaftliche Mitte und bieten seriöse sowie qualitativ hochwertige Produkte an, die auf natürliche Weise zu einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen.

Tiroler Berhganf: Johann und Michael Walch

HANF – GUT FÜR DEN MENSCH:

Wertvolle Cannabinoide mit hoher gesundheitlicher Wirksamkeit auf den menschlichen Körper.

Reich an pflanzlichen Proteinen für eine ausgeglichene und vegane Ernährung.

Reich an OMEGA 3..Reich an Vitaminen E, B1 und B2. Reich an Aminosäuren und Antioxidantien.

Kunden berichten u.a. über sehr positive Effekte nach Verwendung des CBD Öls bei chronischen Depressionen, Gelenksschmerzen / Rheuma, postoperative Schmerzen, Menstruationsschmerzen, Entzündungen, Schlafstörungen, Angstzustände / innere Unruhe, Asthma, Epilepsie, Nebenwirkungen von Chemotherapien.

Das Tiroler Berghanf Portfolio umfasst: Hanfsamenöl mit wertvollem Omega 3 und 6, zwei CBD-Öle mit 5% und 10%, einen Hanftee und Hanf-Protein für eine gesunde und ausgewogene vegane Ernährung und auch für Sportler perfekt geeignet. Zum Tiroler Berghanf Shop

Weitere Informationen: www.tirolerberghanf.at

DR. M. PHYTOPLASMA COSMETIC – Innovationstreiber in der Kosmetik

Die Dr. M. Beauty and Health Care aus Stuttgart/Mallorca präsentiert seit 2020 eine Innovation, die aufhorchen lässt. Im Trend der Zeit bietet die Dr. M. unter ihrer Marke Dr. M. Phytoplasma Cosmetic ein System an, mit dem die Personalisierung einer Creme auf die Spitze getrieben wird. Die wirksamsten, hochdosierten und wertvollsten Anti-Aging-Inhaltsstoffe werden individuell, den Anforderungen der Haut entsprechend, eingebettet.

Basis ist die ins Auge stechende Dr. M. Beauty Bar, die nicht nur durch ihr Design überzeugen kann. Im Gegensatz zu bisher angewandten Methoden, wird mittels einer zum Patent angemeldeten Technologie eine Creme innerhalb weniger Minuten unmittelbar vor Ort frisch hergestellt. Beim Entstehungsprozess werden durch Ultraschall ausschließlich Natursubstanzen ohne chemische Zusätze und ohne Konservierungsstoffe zur Individualisierung eingebracht. Das Ergebnis ist die zu 100% natürliche Phytoplasmacreme.

Die Phytoplasma-Creme entspricht im Aufbau dem menschlichen Hautfett und unterscheidet sich deshalb signifikant von herkömmlichen Cremes. Aufgrund ihrer laminaren Struktur wird sie optimal von der Haut aufgenommen, baut die natürliche Hautschutzbarriere auf und stärkt sie. Eingebettete Wirkstoffe entfalten so ein Vielfaches ihrer Wirkung.

Dr. M. Phytoplasma Cosmetic

Gründer und Chemiker Bernd Kuhs

Herr Bernd Kuhs, Mitinhaber der Dr. M. ist in der Kosmetikbranche als Erfinder der Membranstrukturcreme kein Unbekannter. Nun setzt er mit seiner Innovation erneut einen Meilenstein und bemerkt: „Die beste Creme hat die Natur erfunden.“

INNOVATIONSTREIBER IN DER DERMATOLOGIE

Bernd Kuhs folgt den Lehren der Bionik, die sich mit der Erforschung der Funktions- und Arbeitsweisen der Natur und ihrer technischen Umsetzung beschäftigt. Seit Jahrzehnten widmet sich der Chemiker dem Forschen und Experimentieren. Als einer der Ersten entwickelte er Nanoemulsionen und Liposome für die Pharmazie und Kosmetik.

Den Grundstein für die DR. M. PHYTOPLASMA KOSMETIK legte Bernd Kuhs vor mehr als 20 Jahren in seinem Laboratorium auf der kleinen Karibikinsel St. Barth. Hier experimentierte er vorwiegend mit natürlichen Rohstoffen, auch solchen, die direkt aus dem karibischen Meer gewonnen wurden. Er fand einen Weg, das Unmögliche möglich zu machen. Mittels einer bahnbrechenden Hochdruck-Technologie und unter Verwendung von ausschließlich hochreinen Naturstoffen gelang es ihm, die Struktur des menschlichen Hautfetts nachzubilden. Mit dieser hautähnlichen Cremebasis können Aktivstoffe besser in die Haut eingelagert werden und effektiver sowie länger ihre Wirkung entfalten als bei herkömmlichen Cremes.

Die konsequente Weiterentwicklung führte nun zur DR. M. PHYTOPLASMA COSMETIC, welche nachträglich auf den jeweiligen Hauttyp eingestellt werden kann. Ein neuer Meilenstein in der dermatologischen Forschung. Die DR. M. PHYTOPLASMA KOSMETIK ist hervorragend geeignet zur täglichen Pflege der Haut, zur Verhinderung ihrer Frühalterung und zur Therapiebegleitung bei gestörten Hautzuständen.

Weitere Informationen DR. M. PHYTOPLASMA COSMETIC: www.drmbeauty.com

Green Cola und der grüne Erfolg auf dem deutschen Markt

Die vegane und zuckerfreie Cola Alternative, Green Cola, erobert den deutschen Markt im Laufschritt und ist vor allem bei Veganern, Diabetikerin und gesundheitsbewussten Menschen besonders beliebt. Das ist auch kein Wunder: Der authentische Geschmack und die Berücksichtigung natürlicher, veganer Zutaten, sprechen eine gesundheits- und umweltbewusste Zielgruppe an.

Leonidas Stoikos ist Schwabe mit griechischen Wurzeln und für den Erfolg der Green Cola in Deutschland verantwortlich – er hat nie an dem Erfolg in Deutschland gezweifelt: „Als Stevia-Getränk mit natürlichen Aromen und Koffein aus grünen Kaffeebohnen besetzen wir eine völlig neue Cola-Kategorie.“

Leonidas Stoikos, geschäftsführender Gesellschafter der deutschen Niederlassung Green Cola Germany GmbH, brachte diese Cola-Variante bereits flächendeckend in über 6000 Märkte. Zusätzlich zur Green Cola gibt es auch die Green Limos Green Orange und Green Lemon, Green Sour Cherry und Green Lemon Lime in der 0,33 l Mehrwegglasflasche. Natürlich ebenfalls ohne Zuckerzusatz. Abgefüllt werden alle Green Side of Softdrinks in Deutschland.

Weitere Informationen und Onlineshop: www.greencolagermany.de

Titelbild: Gründer Green Cola Germany Leonidas Stoikos

Bilder und Text: SPApress PR