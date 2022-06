Wayra Deutschland investiert in tubics, eine SaaS-Plattform für datengetriebenes Video Marketing mit Fokus auf YouTube

Telefónica startet seine Zusammenarbeit mit dem Start-up tubics durch ein Investment seines Open-Innovation-Hubs Wayra Deutschland. Wayra integriert die Video Marketing-Lösung von tubics für YouTube-Videos, um die Video Performance zu optimieren und die Kund:innenzufriedenheit zu steigern – und fördert damit das Skalieren der SaaS-Lösung.

Wayra Deutschland, der Open-Innovation- und Investment-Hub des Telekommunikationskonzerns Telefónica, verkündet heute das Investment in die SEO-Software tubics. Das Wiener Start-up hat eine cloudbasierte Software-Plattform für Video Marketing mit Fokus auf YouTube entwickelt, um Unternehmen die datengetriebene Optimierung ihrer Kanäle für mehr organischen Traffic und besseres Engagement zu ermöglichen. Firmen können so ihre Marketing- und Branding-Aktivitäten signifikant verbessern. Wayra beteiligt sich an der aktuellen Seed-Runde und investiert gemeinsam mit Ralph Harreiter, Alexander Kirchgasser und weiteren Investor:innen im Ausmaß von 1.4 Millionen Euro.

Dieter Rappold, CEO von tubics, erläutert: „Aufgrund seines tiefgreifenden Tech-Know-hows – insbesondere im Bereich B2B-Software – ist Wayra als Open-Innovation- und Investment-Hub der Telefónica für uns ein perfekter Fit. Wir freuen uns daher, dass Wayra uns künftig nicht nur als Accelerator, sondern auch als Investor unterstützen wird.”

Marko Stokic, Investment-Analyst bei Wayra Deutschland, sagt: „Wir freuen uns, tubics bei ihrer Erfolgsgeschichte zu unterstützen und zu begleiten, denn das Start-up aus Österreich ist eine der führenden SaaS-Videomarketing-Plattformen. Durch die Lösung wird Video-Marketing auf eine neue Stufe gehoben: Nicht das Bauchgefühl, sondern fundierte Daten entscheiden, welcher Content als erfolgversprechend eingestuft wird. tubics-Kunden wie Amazon Prime und Samsung werden nicht nur mit Video-SEO enabled, sondern aktiv bei der Ideenfindung und mit konkreten und detaillierten Verbesserungsvorschlägen unterstützt. So werden Videos von der ersten bis zur letzten Sekunde für minimale Drop-off-Rates und maximale Reichweite optimiert – das ist einmalig.”

Ziel des Investments ist es, tubics dabei zu unterstützen, die eigene Lösung in kurzer Zeit zu skalieren und auszubauen, sodass künftig jedweder Video-Content analysiert und optimiert werden kann. Wayra setzt die Lösung im Marketing ein, um das Videomarketing zu optimieren und – beispielsweise durch gezielte Tutorials – die Kund:innenzufriedenheit zu erhöhen.

Bild tubics Leadership

