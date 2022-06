wearonize AG und Sohotree kooperieren für nachhaltig produzierte Wearables

„Changing the way people pay” – mit diesem Claim hat sich der Schweizer Technologieanbieter wearonize in nur zwei Jahren zum Marktführer für tragbare Bezahlsysteme entwickelt. Ob Uhren, Armbänder oder Ringe – mit der Technologie von wearonize werden Accessoires mit Bezahl- Funktionalitäten ausgestattet und so zu passiven Wearables, mit denen Käufer:innen so einfach wie sicher bezahlen können und keine physischen Bezahlkarten mehr benötigen.

Nun startet das FinTech eine exklusive Produktionspartnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Sohotree zur Produktion von Wearables aus nachhaltigen Materialien. Erstes gemeinsames Projekt ist ein Armband-Wearable mit Payment Funktion für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (ESAF) aus veganem Apfelleder.

Sohotree: Payment Wearables aus veganem ApplePeel

Das 2020 von den Brüdern Lucas und Claudius Knecht gegründete Unternehmen Sohotree entwickelt nachhaltige und vegane Materialien, die eine ökologische Alternative zu Echtleder darstellen. Unter Verwendung von Apfelschalen produziert das in Zürich ansässige Unternehmen mit der ApplePeel-Produktionsmethode u. a. Armbänder aus veganem Apfelleder. Die Lederalternative ist mit einer Baumwollbasis beschichtet, 100 % vegan, wasserabweisend und strapazierfähig.

Im Rahmen der Partnerschaft mit wearonize ist Sohotree exklusiver Produktionspartner für Payment Wearables des FinTechs – denn mit Chip und Technologie von wearonize angereichert, werden die Fashion Accessoires aus veganem Leder zu Payment Wearables. Das erste gemeinsame Projekt ist bereits gestartet und auf dem Markt:

Armband-Wearables aus veganem Apfelleder für ESAF Schwing- und Älplerfest 2022

Als Partner der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) koordiniert wearonize erstmalig das Angebot von Payment-Wearables für Besucher:innen des Großereignisses ESAF Pratteln (26.–28. August 2022). Dafür entwickelte wearonize ein Armband mit Payment Funktion im ESAF-Design – das Armband aus veganem Apfelleder stammt aus der Produktion von Sohotree und kann bereits jetzt über die BLKB sowie im ESAF- Onlineshop erworben werden.

„Mit der ApplePeel-Innovation haben wir das perfekte, da nachhaltige und innovative Lederersatzprodukt für unsere passiven Wearables gefunden. Sohotree ist der ideale Partner, wenn es darum geht, neue Produkte innovativ und auch nachhaltig zu denken, denn Innovation und Nachhaltigkeit gehören für uns unmittelbar zusammen, gerade auch wenn es um die Zukunft von Finanzprodukten geht. Ich freue mich daher auf eine lange Partnerschaft mit Sohotree“, so Heidrun Böck, Chief Marketing Office bei wearonize.

„Diese Partnerschaft stellt für uns ein ideales und zukunftsträchtiges Match dar“

„Wir freuen uns sehr, dass wir wearonize von der Qualität der ApplePeel-Alternative zu herkömmlichen Echtleder überzeugen konnten. Bei Sohotree verbinden wir ausgewählte, ökologische Materialien und sorgfältiges Handwerk mit innovativen Ideen – und zeigen, dass verantwortungsvoll hergestellte Produkte auch gut aussehen können. So wie wearonize das Bezahlen neu erfindet, wollen wir die Lederindustrie revolutionieren – diese Partnerschaft stellt für uns ein ideales und zukunftsträchtiges Match dar“, so Lucas Knecht, Co-Gründer von Sohotree zur Produktionspartnerschaft.

