Avatare blicken neidisch auf Jochen Schweizer-Erleber

Metaverse, NFTs, VR – in aller Munde und vielen doch noch fremd. Fest steht, die ganze Welt wird immer digitaler und virtueller. Erlebnisanbieter Jochen Schweizer greift den zentralen Unterschied zwischen digitaler und realer Welt in seiner neuen, digitalen Sommerkampagne auf.

Kampagnenmessage: Nichts gegen die digitale Revolution, aber lasst uns feiern, was uns zu Menschen macht und was uns von digitalen Figuren und Avataren unterscheidet: echte, persönliche Erlebnisse

Die reine Digitalkampagne startet zum 6. Juni und läuft den ganzen Sommer auf den Kanälen der Erlebnismarke Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok sowie Outbrain (native, Online Ads in Magazinen). Timo Weber, CMO Jochen Schweizer:„Unsere Erlebnisse sind real: wir fühlen, wir erleben pures Adrenalin, haben Angst und spüren unser Herz pulsieren. Das unterscheidet uns von Avataren im Metaverse, die uns zwar in vielem überlegen sind, nicht aber in unseren menschlichen, physischen Erfahrungen. Mit diesem Aspekt spielt unsere neue Jochen Schweizer Sommerkampagne und verbindet auf kreative und völlig neue Weise unter dem Motto ‚Game On‘ die digitale mit der realen Welt.“

Kampagnenumsetzung: Avatare blicken neidisch auf die reale Welt und kommentieren die Erlebnisse von Jochen Schweizer

In den Werbemitteln aus Videos und statischen Ads fügt Jochen Schweizer animierte Superhelden und klassische Gaming-Symbole ein und schlägt damit eine Brücke von der realen Welt zum digitalen Metaversum. So gibt es MITCH – ein überambitionierter Leistungsträger, der immer gewinnen will und OGER – ein tausend Jahre alter melancholischer Oger. In den Spots kommentieren diese die Jochen Schweizer Keyerlebnisse Paragliding, Flyboard und Aktivurlaub und heben damit die Bedeutsamkeit von echten, physischen Erlebnissen hervor.

Die Sommerkampagne wurde von der Berliner Kreativagentur dirk&philip kommunikation konzipiert, in Zusammenarbeit mit dem Markenverantwortlichen David Geiger (Head of Marketing Jochen Schweizer). Ebenso zeichnet sich d&p für die Kreation und Umsetzung der aktuellen Kampagne und -maßnahmen verantwortlich. Produktion der Spots und Kampagnen-Assets übernahm Simon & Paul GmbH.

Link zur Kampagnenwebsite: https://www.jochen-schweizer.de/echte_erlebnisse/l/fa1cz

Quelle Jochen Schweizer GmbH