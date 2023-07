Wellnessresidenz Schalber*****ˢ: Ich gönn mir etwas Besonderes!

Die Wellnessresidenz Schalber*****s liegt auf dem Sonnenplateau von Serfaus-Fiss-Ladis. Ein Logenplatz „with a view“ für ein SPA-Erlebnis, wie es schöner nicht sein könnte. Pures Sommerfeeling in den Bergen. Das Topping: Erlesene Kulinarik, Lebensfreude und jede Menge Natur.

Alles, was guttut, bringt die Wellnessresidenz Schalber*****s auf den Punkt. Wenn der Sommer die Herzen erfreut, dann verlagert das exklusive Hotel in den Bergen von Serfaus das Wellnesserlebnis nach draußen – dorthin, wo die Luft glasklar ist, die Wiesen saftig grün und das Panorama eine Augenweide. Wie ein Garten Eden schmiegt sich der malerische Wellnessgarten des Schalber in die Natur. Hotelgäste geben sich hier vollends der Entspannung hin – unter der Sonne, mit Naturteich, Gartensauna und Ruhelounge, mit bezaubernden Plätzchen für den privaten Rückzug. Das Schalber ist ein renommiertes Hideaway, um Balance zu finden und den Alltag abzuschütteln.

Auf 5.000 m2 Wellnessfläche, die alle Stücke spielt, entschweben Gäste dem Alltag. Die Wellness-, Spa-, Vital- und Bäderwelt ist mit drei Relax-Guide-Lilien ausgezeichnet. Regenerierende Aromen, wunderbare Bäder, traumhafte Beauty-Anwendungen – hier genießt man eine kraftspendende Auszeit in den Bergen. Fünf Sterne Superior verpflichten. Die Wellnessresidenz Schalber überzeugt mit exquisitem Interieur, Stil und Geschmack. Gaumenfreuden auf höchstem Niveau werden vom hervorragenden Frühstück bis zum Fünf-Gänge-Wahlmenü am Abend serviert. Aus frischen, gesunden und erstklassigen Zutaten erschaffen Meisterköche Menükreationen, die das Auge ebenso begeistern wie den Gaumen.

… viele Gourmets kommen in die Wellnessresidenz Schalber

Der Küche eilt der beste Ruf voraus. Im stilvollen Ambiente Platz nehmen, exzellenten Service genießen und sich von erlesenen Genüssen verwöhnen lassen. Das gehört zu einem gelungenen Urlaub dazu. Die Menüs werden nach modernen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Zutaten zusammengestellt – vom großzügigen Frühstücksbuffet über das Mittagsbuffet mit köstlichen Variationen für den kleinen Hunger zwischendurch, von hausgemachten Mehlspeisen am Nachmittag bis zum Fünf-Gänge-Dinner mit Elementen aus der Vollwertküche. Auf Wunsch bereitet das Küchenteam auch Diät- bzw. Trennkost zu. Aus dem umfangreichen Weinkeller kommen erlesene Weine, die die Wellness-Gourmetküche begleiten.

Die Schalber-Welt des Genusses, der Entspannung und des Luxus ist eingebettet in eine atemberaubende Sommerlandschaft. Serfaus-Fiss-Ladis zählt zu den schönsten Sonnenplateaus der Alpen. Es geht hinaus zum Wandern und Biken. Wer den Adrenalinkick sucht, kommt zum Canyoning und Klettern. Ein Sprung in den kristallklaren Bergsee oder lieber ein Picknick am Berg – outdoor ist der Sommer einfach am allerschönsten. Wer bei seinen Ausflügen die Karte zückt, ist klar im Vorteil. Mit der SUPER. SOMMER. CARD. genießen Aktive jede Menge Ferien in Serfaus-Fiss-Ladis. Viele Highlights warten in der Wellnessresidenz Schalber auf die kleinen Gäste. Die Fun- & Action Area ist ein wahres Highlight für den Familienurlaub. Das Family Spa ist für die jüngsten Wellnessgäste reserviert. Badespaß im 20 Meter Sportschwimmbecken und im Kinderfreibecken – die Kids lieben das Schalber. Denn hier dürfen sie Kind sein, ohne dass sie die Erwachsenen, die sich erholen möchten, stören.

Familie Schalber und ihr Team erfüllen ihr beeindruckendes Wellnessresort mit Herzlichkeit und familiärer Atmosphäre. Kultivierte Eleganz und dezenter Luxus sind ihre Passion.

Vorteilspauschale (23.06.–15.10.23)

Leistungen: 7 Tage Schalber-Verwöhnpension, tolles Wander- und Erlebnisprogramm, 1 Kaiserbad pro Zimmer (bis 15 Uhr), Super.Sommer.Card mit kostenloser Benutzung der Bergbahnen von Serfaus und Fiss – Preis p. P.: ab 1.519 Euro

Short Stay (23.06.–15.10.23)

Leistungen: 4 Tage Schalber-Verwöhnpension, tolles Wander- und Erlebnisprogramm, Super.Sommer.Card mit kostenloser Benutzung der Bergbahnen von Serfaus und Fiss – Preis p. P.: ab 846 Euro

Bilder: Wellnessresidenz Schalber

Quelle © mk Salzburg.