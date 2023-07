Seehotel Brandauers Villen**** – Malerisches Panorama am Wolfgangsee

Die Naturidylle des Salzkammerguts genießen und den Alltag hinter sich lassen – im Seehotel Brandauers Villen****, in Strobl am Wolfgangsee, finden Gäste ihre persönliche Ruhe-Oase. Idyllische Spaziergänge, gemütliche Wanderungen, romantische Sonnenuntergänge, unvergessliche Schifffahrten über den Wolfgangsee und der weitläufige Garten mit Seezugang machen das Hotel zum Kraftplatz der Erholung.

Das modern traditionelle Ambiente der 35-38 qm großen Doppelzimmer mit Berg- oder Seeblick verspricht eine gemütliche Atmosphäre am See. Erholung für die ganze Familie bietet die 80 qm große Familien Suite, die mit 2 getrennten Schlafzimmern, einem Badezimmer und Wohlfühlraum, mit Zugang zum Balkon, ausgestattet ist. Exklusiver Luxus, auf über 100 qm, erwartet Gäste in der Deluxe Suite Neue Villa mit zwei getrennten Schlafzimmern, edlem Wohnbereich, romantischem Badezimmer und fantastischem Blick auf die einmalige Bergkulisse und den Wolfgangsee.

Der hauseigene Seezugang mit zwei Stegen und einer großen Liegewiese im 4.000 qm Garten, la- den zum Erholen und Entspannen ein. Wohltuende Momente garantiert der Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Bio Sauna, Dampfbad und einer breiten Palette hochwertiger Massage- und Beautyangebote.

Das Seehotel Brandauers Villen zeichnet sich dafür aus, Arbeit und Genuss zu verbinden. Es gilt als beliebtes Seminar- und Tagungshotel mit einzigartigem Ambiente, erstklassiger Betreuung und hervorragendem Service. Im Restaurant & Cafe werden Gäste von Küchenchef Gerald Fink und seinem Team mit kreativen und regionalen Köstlichkeiten A ́la carte verwöhnt.

Das täglich wechselnde 3-Gänge-Abendmenü, genussvolle Hauptspeisen und süße Spezialitäten zeigen die kulinarische Vielfalt der Küche. Die sonnige Seeterrasse, das Panoramacafe oder die urige Salzkammergutstube sind die perfekte Umgebung für diesen kulinarischen Genuss.

In der Aktivregion stehen Sport und Erholung im Einklang. Zahlreiche gut markierte Wanderwege führen zu traumhaften Bergen, wie dem Schafberg oder Zwölferhorn. Das Almgebiet rund um die Postalm gilt als zweitgrößtes Hochplateau Europas und lädt auf urigen Almhütten zu genussvollen Schmankerln ein. Der glasklare Wolfgangsee begeistert als Bade- und Wassersportparadies durch erfrischende Abkühlung an heißen Sommertagen, aufregende Tretboot- und Stand Up Paddle-Erlebnisse oder eine gemütliche Schifffahrt über den See.

Nicht einmal eine Autostunde entfernt befindet sich die Mozartstadt Salzburg, ein perfektes Ausflugsziel für Kunst- und Kulturinteressiete oder Shopping-Liebhaber. In 20 Autominuten erreicht man die Kaiserstadt Bad Ischl. Gemütlich an der Traun spazieren, den bekannten Zauner Stollen genießen oder ein Besuch der Kaiservilla – der Kurort im Salzkammergut hält viel Sehenswertes bereit. Beide Städte erreicht man komfortabel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Residieren Sie im Seehotel Brandauers Villen, umgeben von einem prachtvollen Bergpanorama, idyllischer Seenlandschaft und exklusiver Wohlfühlatmosphäre!

Alle weiteren Infos unter www.brandauers.info

Bild: ©Villa Brandauer Hotel GmbH & Co KG

Quelle PR Pressereisen