Winterurlaub im Das Hopfgarten Familotel

Mit „Move & Relax“ genießt die ganze Familie viel Bewegung, herrliche Entspannung und Gemeinsamkeit.

Mit der Familie traumhafte Wintertage in den Kitzbüheler Alpen genießen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun: Das Hopfgarten Familotel Tirol ist perfekt auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt – von den Babys und Kids über die Teens bis hin zu Mama und Papa. Move & Relax lautet die Philosophie für den Familienurlaub im Das Hopfgarten. So kommen Körper und Geist entspannt in Einklang. In der Natur schöpfen Eltern und Kinder Kraft und verbringen genussvolle Familienzeit.

Hopfgarten und das Skifahren gehören einfach zusammen. Familien könnten es nicht besser treffen, denn direkt vom Das Hopfgarten geht es auf die Piste. Ski-in/Ski-out macht den Familienskitag besonders einfach, die Gondel bringt die Wintergenießer hinauf in die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental – eines der größten Skigebiete Österreichs. Die Skiübungswiese liegt sogar direkt vor der Haustür, so haben schon die Allerkleinsten viel Spaß bei ihren ersten Schwüngen im Schnee. Schneeschuhstapfer und Winterwanderer können ebenfalls direkt am Hotel losstarten und die Winterlandschaft erkunden. Im Eisgarten beim Das Hopfgarten drehen kleine Eisprinzen- und prinzessinnen ihre Runden auf den Schlittschuhen. Rodeln, Langlaufen, Pferdeschlittenfahrten – alles, was Familien im Winter lieben, finden sie in der Natur rund um Das Hopfgarten.

Der bewusste Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung sowie vitale Ernährung verhelfen Eltern und Kindern zu neuer Energie und einem guten Körpergefühl. Die Erwachsenen profitieren von den qualifizierten Trainer:innen, die in Gruppenkursen oder im Personal Training für Fitness sorgen. Als echtes Familienresort hat Das Hopfgarten auch den Kindern viel zu bieten. Das Kinder-Betreuungsprogramm steckt schon für die Kleinsten voll Bewegung, spielerischer Förderung und der nötigen Portion Entspannung. Wohltuende Regeneration finden Familien in der Sauna-Landschaft, im Pool, bei entspannenden Massagen und Beautyanwendungen für Eltern und Kinder.

