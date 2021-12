MOMENI Digital Ventures beteiligt sich an Wirelane

Strategische Beteiligung an Wirelane, dem führenden deutschen Start-up für intelligente Ladeinfrastruktur in der gewerblichen Immobilienwirtschaft

Die MOMENI Digital Ventures erweitert die gerade abgeschlossene Series-B-Finanzierungsrunde von Wirelane um einen relevanten Millionenbetrag.

Das 2016 gegründete Unternehmen Wirelane gehört zu den führenden Anbietern von Ladeinfrastrukturlösungen im Bereich des öffentlichen und halb öffentlichen Ladens von Elektrofahrzeugen. Abgesehen von innovativen Ladepunktlösungen sowie einer umfangreichen E-Mobilitäts-Plattform für den Betrieb und die Verwaltung von Ladepunkten begleitet Wirelane seine Kundschaft vollumfänglich bei der Planung, Realisierung und dem anschließenden Betrieb der Infrastruktur. Durch die Beteiligung der MOMENI Digital Ventures kann Wirelane seinen Zugang in den Bereich der hochwertigen Immobilien in den innenstadtlagen der wichtigsten deutschen Großstädte erweitern.

Juana M. Sacristán, Geschäftsführerin von MOMENI Digital Ventures, erkennt großes Potenzial in der Entwicklung von Wirelane:

„Das breite Leistungsportfolio, die exzellente Vision der Geschäftsleitung sowie die Größe und Attraktivität des Marktes haben uns überzeugt, in Wirelane zu investieren. Das Unternehmen Wirelane ist einer der am schnellsten wachsenden Elektro-Mobilitäts-Provider in Deutschland und aufgrund des skalierbaren und technologieorientierten Geschäftsmodells kann Wirelane zu einem der größten europäischen Charge Point Operator werden.“

Für die MOMENI Gruppe spiegelt die Beteiligung an Wirelane einen strategisch bedeutsamen weiteren Schritt in Richtung zukunftsweisender und nachhaltiger Mobilitätskonzepte wider. „Mit der Beteiligung an Wirelane erweitern wir unser umfangreiches Portfolio an intelligenten und nutzerfreundlichen Lösungskonzepten. Die durch Wirelane entwickelte Technologie erfüllt sowohl die Qualitätsansprüche unserer Mieter als auch die unserer Unternehmensgruppe vollumfänglich“, ergänzt Tim Fischer FRICS, ebenfalls Geschäftsführer der MOMENI Digital Ventures.

Constantin Schwaab, Gründer und CEO von Wirelane:

„Mit MOMENI Digital Ventures haben wir einen weiteren renommierten und strategisch wichtigen Investor an Bord, welcher nicht nur höchste Ansprüche in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit und Kundennutzen stellt, sondern unseren Wachstumskurs konsequent unterstützt, um technologisch führende Ladeinfrastruktur in der Immobilienwirtschaft umzusetzen.“

Die MOMENI Digital Ventures ergänzt damit als strategisch wichtiger weiterer Partner aus dem Bereich Real Estate Management und Immobilienwirtschaft den Kreis der Investoren, zu denen auch ABACON Capital, das technologiefokussierte Investmentvehikel des BÜLL Family Office, gehört.

Bild pixabay

Quelle MOMENI Group